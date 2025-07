A- A+

Tênis de mesa Calderano fecha semana perfeita com ouro também em simples no WTT Contender de Buenos Aires Brasileiro superou o japonês Mizuki Oikawa por 4 sets a 1

Hugo Calderano conquistou neste domingo seu segundo título seguido de simples no Circuito Mundial de tênis de mesa e o 10º da história do WTT.

Depois de levar o ouro em Ljubljana, na Eslovênia, o brasileiro fechou o fim de semana perfeito em Buenos Aires ao superar o japonês Mizuki Oikawa, apenas o 106º do mundo, por 4 a 1, parciais de 11/5, 12/10, 10/12, 11/7 e 11/5.





Os mesa-tenistas não se enfrentavam desde 2016, quando Calderano ganhou os dois embates. Ao manter a freguesia contra o oponente, o terceiro melhor mesa-tenista do mundo deixa a Argentina com dois ouros, já que havia vencido, também, nas duplas mistas, e com a posição no ranking mais tranquila pelos 400 pontos somados

Calderano começou a final demonstrando muita concentração na defesa e força nos ataques, logo abrindo 4 a 1. Oikawa buscava ser agressivo para tentar surpreender, mas as devoluções dificultavam a vida do japonês. O brasileiro fechou a parcial por 11 a 5 com bola para fora.

Oikawa voltou melhor no começo do segundo set e, em linda troca de bolas, fez 5 a 1. Nada dava certo para Calderano, que ficou com sete pontos de desvantagem na parcial, com 3 a 10. Mas o brasileiro é forte mentalmente e conseguiu salvar os sete sets points do japonês. E o que parecia impossível se concretizou, com virada épica para 12 a 10 com oito pontos seguidos.

Mesmo com o moral elevado após salvar uma parcial perdida, Calderano voltou a abrir um set exagerando nos erros e ficando em desvantagem de 6 a 0. Oikawa queria apagar a má impressão do segundo set, mas oscilava bastante e viu o rival novamente reagir e empatar em 7 a 7. O brasileiro desperdiçou um set point e acabou vendo o rival diminuir com 12 a 10.

O quarto set começou com mais equilíbrio. Mas sair do zero deixou o japonês mais motivado e confiante no empate. Com 6 a 6, Calderano tinha dois saques para encaminhar a parcial e não desperdiçou. Fez 3 a 1 com 11 a 7, ficando a um set da conquista

Depois de três sets seguidos andando atrás no marcador, o brasileiro iniciou melhor e logo com 2 a 0. Oikawa não tinha mais tempo a pedir e investia nas pancadas para sobreviver na final. Porém, exagerava nos erros e logo ficou atrás com 7 a 2. O brasileiro celebrou o título com 11 a 5 após linda troca de bolas e erro do japonês.

Foi a quarta final individual seguida de Calderano e o terceiro título. Em abril, o brasileiro foi campeão da Copa do Mundo. No mês seguinte, perdeu na decisão do mundial. E, em junho, conquistou o ouro no WTT Star Contender Ljubljana.

Calderano já havia levado seu primeiro ouro ao lado da namorada Bruna Takahashi, na duplas mistas, no sábado (26), ao superar os indianos Harmeet Desai e Yashaswini Ghorpade, parciais de 17/15, 11/7 e 13/11. Sem tempo a perder, ele já estará em ação na próxima semana no WTT Star Contender de Foz do Iguaçu, competição que promete contar com mais estrelas na modalidade.

Japonesa ganha em final feminina

O título do simples feminino ficou com a japonesa Miwa Harimoto, que superou Cheng I-Ching, de Taipei, por 4 a 2, parciais de 11/4, 11/8, 6/11, 5/11, 11/8 e 11/4. Foi a sexta conquista na WTT, da principal favorita do evento na Argentina.

