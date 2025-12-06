A- A+

COPA 2026 Calendário da Copa do Mundo 2026: Fifa define datas, horários e estádios dos jogos neste sábado Cronograma completo das 104 partidas da competição será divulgado em transmissão ao vivo da entidade

Após o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, o calendário completo da competição será conhecido na tarde deste sábado. Em transmissão ao vivo a partir das 14h (acessível no Youtube e na plataforma da entidade), a Fifa divulgará datas, horários e estádios de todas as 104 partidas do torneio.

O presidente Gianni Infantino comandará o evento de Washington (Estados Unidos), como fez no sorteio.

A versão final do calendário será publicada em março, ao fim das repescagens, que ainda classificarão quatro seleções europeias e outras duas do restante do globo.

A Copa do Mundo de 2026 tem 16 cidades-sede: Los Angeles, São Francisco, Seattle, Dallas, Houston, Kansas, Atlanta, Boston, Miami, Nova Jersey/Nova York e Filadélfia (Estados Unidos); Vancouver e Toronto (Canadá); Guadalajara, Cidade do México e Monterrey (México).

Boston, Nova Jersey, Filadélfia, Miami e Atlanta são as cidades que podem receber jogos do Brasil na fase de grupos.

"O processo de marcação de partidas tem como objetivo garantir as melhores condições possíveis para todos os times e espectadores, ao mesmo tempo que, quando possível, dá a oportunidade aos torcedores de todas as partes do mundo de assistirem suas seleções ao vivo em fusos horários diferentes", explica a Fifa, em nota sobre o evento.

Veja o calendário da Copa do Mundo de 2026:

Fase de grupos: 11 de junho a 27 de junho

16 avos de final: 28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final: 4 a 7 de julho

Quartas de final: 9 a 11 de julho

Semifinais: 14 e 15 de julho

Decisão do terceiro lugar: 18 de julho

Final: 19 de julho

