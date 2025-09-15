A- A+

FUTEBOL Calendário da Copa do Mundo 2026: veja datas de abertura e final Copa do Mundo 2026 acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México a partir do dia 11 de junho

Com menos de um ano para a abertura da Copa do Mundo 2026, o jogo de abertura da competição acontece no dia 11 de junho de 2026. O torneio será realizado entre Estados Unidos, Canadá e México. Será a primeira edição com 48 seleções, novo formato adotado pela Fifa e a seleção brasileira está garantida na competição.

Também já estão definidas as datas do jogo de abertura e da grande final. Veja abaixo todas as datas previstas para o torneio.

Copa do Mundo 2026: veja todas as datas

Jogo de abertura: 11 de junho de 2026

Final: 19 de julho de 2026

Primeira rodada: 11 a 17 de junho

Segunda rodada: 18 a 23 de junho

Terceira rodada: 24 a 27 de junho

32-avos de final: 28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final: 4 a 7 de julho

Quartas de final: 8 a 11 de julho

Semifinais: 14 e 15 de julho

Disputa de terceiro lugar: 18 de julho







