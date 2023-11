A- A+

COPA DO NORDESTE Calendário da Copa do Nordeste 2024 é divulgado pela CBF Confira a situação do Sport, Náutico, Santa Cruz e Retrô, além do calendário de jogos divulgados pela CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça-feira (7), o calendário da Copa do Nordeste 2024, que não irá chocar com as datas dos campeonatos estaduais da região. A competição terá início, na fase preliminar, entre 7 e 14 de janeiro; já a fase principal ocorrerá de 4 de fevereiro a 9 de junho.



O Sport, por ter sido o campeão pernambucano de 2023, já tem vaga garantida na fase de grupos. O Náutico também deve entrar diretamente, por conta da sua posição no ranking da CBF.



Já o Santa Cruz deve disputar a pré-Copa do Nordeste, também devido a sua colocação no ranking, enquanto o Retrô tem vaga garantida na fase preliminar por ter sido o vice-campeão pernambucano deste ano.

Nessa fase preliminar, 16 times irão competir em mata-mata, com os vencedores avançando para a fase de grupos.

Confira os times já garantidos na fase de grupos:

Sport (campeão do Pernambucano)

Náutico (via ranking)

River-PI (campeão do Piauiense)

Bahia (campeão do Baiano)

Itabaiana (campeão do Sergipano)

CRB (campeão do Alagoano)

Vitória (via ranking)

Maranhão (campeão do Maranhense)

Fortaleza (campeão do Cearense)

América-RN (campeão do Potiguar)

Treze (campeão do Paraibano)

Ceará (via ranking)

Times que irão disputar o mata-mata classificatório:

Santa Cruz (via ranking)

Retrô (2º lugar no Campeonato Pernambucano)

Sampaio Corrêa (via ranking)

CSA (via ranking)

Altos (via ranking)

Juazeirense ( via ranking)

Ferroviário (via ranking)

ABC (via ranking)

Botafogo-PB (via ranking)

Iguatu (3º lugar no Campeonato Cearense)

Moto Club (2º lugar no Campeonato Maranhense)

Jacuipense (2º lugar no Campeonato Baiano)



Data das partidas da Copa do Nordeste 2024:

7 de janeiro (domingo): Eliminatória da Copa do Nordeste

14 de janeiro (domingo): Eliminatória da Copa do Nordeste

4 de fevereiro (domingo): Copa do Nordeste

10 de fevereiro (sábado): Copa do Nordeste

14 de fevereiro (quarta-feira): Copa do Nordeste

21 de fevereiro (quarta-feira): Copa do Nordeste

28 de fevereiro (quarta-feira): Copa do Nordeste

6 de março (quarta-feira): Copa do Nordeste

13 de março (quarta-feira): Copa do Nordeste

20 de março (quarta-feira): Copa do Nordeste

24 de março (domingo): Copa do Nordeste

27 de março (quarta-feira): Copa do Nordeste

10 de abril (quarta-feira): Copa do Nordeste

24 de abril (quarta-feira): Copa do Nordeste

5 de junho (quarta-feira): Copa do Nordeste

9 de junho (domingo): Copa do Nordeste

