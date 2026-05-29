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europa Calor extremo na Europa acende alerta em Roland Garros e reforça preocupação de atletas Número 1 do mundo, Sinner foi eliminado na última quinta e relatou dificuldades com o calor

A onda de calor que atinge a Europa antes mesmo do início oficial do verão começou a impactar diretamente Roland Garros e levantou novos alertas sobre os efeitos das temperaturas extremas no esporte de alto rendimento.



Nos últimos dias, tenistas relataram desgaste físico intenso, episódios de exaustão e dificuldades para atuar nas quadras de saibro em Paris, em meio a um cenário que também preocupa governos europeus diante do avanço da crise climática no continente.



O último caso foi do número 1 do mundo, Jannik Sinner, que vinha enfileirando títulos nos últimos torneios, mas foi eliminado na última quinta (28). O italiano relatou um desgaste físico intenso por conta do calor.

Um dos casos que mais chamou atenção ocorreu após uma partida de quase cinco horas, quando tcheco Jakub Mensik desabou em quadra após vencer o argentino Mariano Navone, na quarta-feira (28), e reclamou das condições extremas de calor durante o torneio. O jogador classificou a situação como “insana” e relatou forte desgaste físico provocado pelas altas temperaturas registradas na capital francesa.





Os episódios ampliaram o debate sobre os limites físicos dos atletas em torneios disputados sob temperaturas cada vez mais extremas. Como é um Grand Slam, as partidas podem durar até cinco sets e algumas horas, diferentemente de torneios menores em que os jogos são disputados em dois ou três sets.

Roland Garros já conta com protocolos relacionados ao calor, como pausa obrigatória de 10 minutos quando o termômetro marca mais de 30°C, mas o aumento da frequência de ondas intensas na Europa vem pressionando organizadores a discutir medidas adicionais, como pausas maiores, mudanças nos horários das partidas e até fechamento de quadras cobertas em determinados momentos do dia. Nesta sexta-feira (29), as partidas estão marcadas para 11h e meio-dia do horário local. A organização, no entanto, ainda não se posicionou sobre novas medidas.

A situação em Paris ocorre em meio a um cenário climático considerado alarmante. O fenômeno está relacionado a fatores como mudanças na circulação atmosférica, redução da cobertura de neve e gelo e maior intensidade das ondas de calor.

Nas últimas semanas, diversos países europeus registraram temperaturas recordes para o mês de maio, em um episódio descrito por meteorologistas como uma “cúpula de calor”. O fenômeno provocou temperaturas próximas ou superiores a 40°C em algumas regiões do continente e aumentou o temor de novas mortes associadas ao calor extremo, que repetiria casos vividos pela Europa em verões anteriores.

Na França, o governo acompanha com preocupação os impactos das temperaturas elevadas. Autoridades francesas vêm reforçando planos de prevenção para ondas de calor, especialmente após estudos apontarem o crescimento das mortes relacionadas ao clima extremo no país. Hospitais e serviços públicos permanecem em estado de atenção diante da possibilidade de novos recordes térmicos nas próximas semanas.

A Météo-France informou que diversas regiões enfrentam temperaturas “sem precedentes para a temporada”, sobretudo no sudoeste do país. Nantes registrou entre 34 °C e 35 °C, quebrando recordes locais para maio, enquanto Paris deve alcançar os 32 °C nos próximos dias.

O debate ganhou força justamente porque Roland Garros se tornou um retrato visível das mudanças climáticas afetando a rotina europeia. Se antes grandes ondas de calor costumavam ocorrer apenas em julho ou agosto, agora é possível ver episódios extremos surgirem cada vez mais cedo no calendário, alterando padrões históricos do clima no continente.

O tênis já convive há anos com discussões sobre calor extremo em torneios como o Aberto da Austrália, mas agora a Europa também começa a enfrentar desafios semelhantes de forma mais frequente. Outros eventos esportivos já precisaram de adaptações, como pausa obrigatória para hidratação no último Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos, em 2025; além da Copa do Mundo de 2022, que foi deslocada para o fim do ano, por conta do intenso calor do verão no Catar.

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