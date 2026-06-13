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COPA DO MUNDO Calor extremo põe à prova preparativos da França para Copa do Mundo Enfrentar as condições climáticas se tornou uma prioridade para a comissão técnica desde o primeiro treino, que ocorreu na última quinta-feira (11)

Desde que chegou aos Estados Unidos, a seleção francesa tem enfrentado um desafio adicional e exigente em sua preparação para a Copa do Mundo de 2026: as altas temperaturas, que estão complicando a situação para o elenco de Didier Deschamps a poucos dias da estreia.

Enquanto se ambientam em suas instalações de treinamento no campus da Bentley University, em Waltham, Massachusetts, os 'Bleus' também precisam se adaptar ao calor intenso da Costa Leste dos EUA.

Desde o primeiro treino, na quinta-feira (11), lidar com essas condições climáticas se tornou uma prioridade para a comissão técnica.

De fato, as temperaturas não ficaram abaixo de 30°C nos últimos dias, acompanhadas de alta umidade, e a previsão é que essas condições persistam até o início da próxima semana.

Embora a previsão seja mais favorável para a partida contra o Senegal, na terça-feira, em East Rutherford, Nova Jersey, com temperaturas em torno de 24°C esperadas para o início do jogo, os primeiros dias da França em solo americano têm sido marcados pelo calor.

Uma revisão de estudos recentes e uma meta-análise baseada em dados dos últimos 30 anos, conduzidas por pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica (Inserm) da França, mostram que, à medida que o índice WBGT - que combina temperatura, umidade e radiação solar — aumenta, cresce o impacto no desempenho dos jogadores de futebol, afetando desde a distância percorrida até a qualidade dos passes.

Segundo Paquito Bernard, pesquisador do Inserm entrevistado pela AFP, os riscos variam de "prejuízo na capacidade de executar habilidades técnicas e processar informações ambientais" a "sintomas de exaustão, tontura ou desmaio".

A comissão técnica francesa adaptou seu planejamento a esse cenário, agendando os treinos para por volta das 15h30 (horário local), um horário semelhante ao das partidas da fase de grupos.

"Não existe receita milagrosa"

Ao ser questionado sobre o calor, Maxence Lacroix inicialmente preferiu encarar a situação com bom humor.

"Cometi um erro: trouxe minhas roupas de inverno", brincou o zagueiro do Crystal Palace, que chegou ao treino vestindo mangas compridas e se prepara para sua primeira Copa do Mundo.

"É bom poder treinar nas condições que nos aguardam", acrescentou ele, explicando que "várias reuniões" foram realizadas antes da viagem para preparar os jogadores para essas circunstâncias.

"Não existe receita milagrosa. É preciso se manter bem hidratado. Também não é a primeira vez que jogamos no calor. Vamos nos adaptar, assim como todas as outras seleções", observou Brice Samba, goleiro reserva da França. "O calor e a umidade são diferentes do que estamos acostumados na Europa, mas estamos prontos", afirmou o experiente zagueiro Lucas Hernandez.

Além da hidratação constante, os jogadores têm acesso a unidades de crioterapia no hotel da equipe e a instalações para banhos de gelo no centro de treinamento Bentley.

Na sexta-feira (12), durante a sessão aberta ao público, as medidas tomadas para mitigar os riscos relacionados ao calor também ficaram evidentes.

Enquanto os jogadores participavam de jogos-treino em campo reduzido e em campo completo, a comissão técnica implementou pausas a cada dez minutos para que pudessem se hidratar e se refrescar com toalhas geladas.

Os bancos de reservas foram cobertos para criar áreas com sombra e oferecer proteção extra contra o sol. A "adaptação" se tornou, portanto, a palavra-chave para os 'Bleus' enquanto se preparam para enfrentar o Senegal, o primeiro grande teste da França nesta Copa do Mundo.

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