FUTEBOL AMERICANO Calouro com 210 kg é dispensado antes de estreia na NFL por estar com sobrepeso e não atingir meta Equipe alegou que o defensor de 22 anos não atingiu as metas físicas estipuladas desde sua chegada

O Tampa Bay Buccaneers decidiu dispensar o calouro Desmond Watson, de 22 anos, que havia chamado a atenção da mídia pelo sobrepeso. Com 210 quilos, ele se tornaria o jogador mais pesado a atuar em campo na história da NFL, mas sua condição física acabou lhe custando o emprego na franquia da Flórida.

Segundo a Fox Sports, a equipe avaliou que o atleta não cumpriu os objetivos físicos estipulados em seu contrato. Watson havia chegado à NFL após passagem pelo Florida Gators. Sem ser selecionado no Draft, recebeu dos Buccaneers um vínculo de três anos no valor de até US$ 3 milhões, com apenas US$ 70 mil garantidos.

Caso tivesse atuado em ao menos uma partida oficial, Watson superaria os atuais recordistas de peso da liga: Trent Brown e Daniel Faalele, ambos com 172 quilos. Para ajudá-lo, a franquia montou um programa específico de recondicionamento físico, incluindo nutricionistas e preparadores. O defensor chegou a ser afastado dos treinos e colocado na lista de lesionados.





O técnico Todd Bowles já havia destacado que o objetivo era torná-lo mais saudável, dentro e fora de campo.

— Trata-se de ajudá-lo a se tornar um jogador melhor e uma pessoa mais saudável — afirmou recentemente.

Em entrevistas, o próprio Watson dizia querer ser reconhecido não apenas pelo peso, mas pelo talento.

— Não quero que minha história seja só sobre ser o cara mais durão da NFL. Quero ser lembrado como um bom jogador de futebol americano — declarou meses atrás.

