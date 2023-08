A- A+

Homenagem Câmara concede Título de Cidadão do Recife a Paulo Coco Treinador do Praia Clube e auxiliar de José Roberto, técnico da Seleção Brasileira, profissional pernambucano é bicampeão olímpico

A Câmara Municipal do Recife realizou nesta quinta (17) a cerimônia de entrega do Título de Cidadão do Recife a Paulo Coco, treinador do Praia Clube e auxiliar de José Roberto, técnico da Seleção Brasileira. A iniciativa partiu do vereador e presidente da Casa, Romerinho Jatobá, como forma de homenagear e reconhecer a trajetória do pernambucano bicampeão olímpico no esporte.

“O sentimento é de muito orgulho. É uma emoção grande. Relembrar toda essa trajetória, saindo de Olinda, buscando o sonho de viver do esporte. Hoje isso está sendo reconhecido aqui no Recife, onde cresci e onde tudo começou. Não tenho palavras para agradecer essa homenagem”, afirmou Coco.

O profissional está no Recife para a disputa do Sul-Americano feminino de vôlei, que começa neste sábado (19) e vai até terça (22), com jogos no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão.



