Câmara de Três Corações, cidade natal de Pelé, discute retirada de homenagens ao Rei

Um projeto na Câmara Municipal de Três Corações pode acarretar na retirada de homenagens a Pelé em quatro pontos da cidade mineira. A proposta é do vereador Ricardo Ferreira (Avante), o Ricardinho do Gás, e tem previsão para ser discutida nesta quinta-feira pela Comissão de Justiça. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Natural do município, o Rei dá nome à Praça Pelé, ao ginásio municipal da cidade (o Pelezão), à Avenida Rei Pelé e ao Estádio Rei Pelé, casa do Atlético Tricordiano. Algumas delas são homenagens recentes, posteriores à morte do ícone do futebol brasileiro.

A assessoria do vereador informou à Folha que uma das motivações do projeto é a ideia de que o grande número de homenagens seria "jogar a história de Três Corações no lixo".

Das possíveis mudanças, a mais polêmica seria a da praça, que voltaria a se chamar Coronel José Martins. A mudança do nome do local, em 2022, é resultado uma luta do artista plástico local Fernando Ortiz, ativista pelo legado do Rei na cidade. Convidado às discussões do projeto na Câmara, ele alega, com base em estudos, que o coronel que dava nome à praça era um fazendeiro escravagista.

Na praça, conhecida informalmente pelo nome do Rei antes mesmo da mudança oficial, há uma estátua de Pelé levantando a taça Jules Rimet desde 1971. Os antigos nomes do ginásio e do estádio, Vilelão e Elias Arbex, respectivamente, eram homenagens a antigos prefeitos da cidade.

