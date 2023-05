A- A+

Manipulação Câmara instala CPI para investigar manipulação de resultados em jogos de futebol no Brasil O requerimento de criação é de autoria do deputado Felipe Carreras (PSB-PE)

A Câmara dos Deputados instalou nesta quarta-feira (17) uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), no intuito de investigar as manipulações de resultados em jogos de futebol no Brasileiro. O requerimento de criação é de autoria do deputado Felipe Carreras (PSB-PE), que também será o relator da comissão. O deputado Julio Arcoverde (PP-PI) foi eleito para a presidência.

O requerimento de abertura da CPI foi lido no fim de abril pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Na mesma ocasião, ele também leu os requerimentos de abertura das comissões destinadas a investigar o MST e as Lojas Americanas. As duas também foram instaladas nesta quarta.

No pedido de criação da CPI, o deputado Felipe Carreras relata casos de suspeitas de manipulação do resultado de jogos. O parlamentar afirma que falta regulamentação para o setor das apostas esportivas.

"As apostas esportivas atualmente vão além de tentar adivinhar o resultado de uma partida. Elas permitem apostar, por exemplo, qual time de futebol terá mais escanteios em um jogo ou até qual equipe receberá um número específico de cartões amarelos ou vermelhos, e aí que as quadrilhas agem. A falta de regulamentação do setor ainda deixa lacunas que permitem que criminosos agindo de má-fé maculem o resultado esportivo", diz o requerimento.

Agora, assim como as demais, a CPI das Apostas terá 120 dias para investigar o tema, instituído dias após se tornar pública a Operação Penalidade Máxima II, do Ministério Público de Goiás (MP-GO), que desvendou um esquema de fraudes em diferentes divisões do do Campeonato Brasileiro e em alguns campeonatos estaduais.

