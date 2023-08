A- A+

ESPORTES Câmara Municipal do Recife vai ao Juizado do Torcedor para encontro sobre violência no futebol

A Comissão Interpartidária de Acompanhamento da Lei Geral dos Esportes da Câmara Municipal do Recife, criada para discutir a questão da violência no futebol na capital pernambucana, foi recebida na tarde de desta quinta-feira (17) pelo juiz titular do Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo e Criminal do Torcedor (Jetep), Flávio Fontes.

Além dos vereadores Rinaldo Junior (PSB), Júnior di Bria (PSB) e Gilberto Alves (Republicanos), representantes da Comissão, participaram também membros do Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

Presidente da comissão, o vereador Rinaldo Júnior (PSB) reforçou a importância do debate com o Poder Judiciário e o MPPE.

"A ideia é trabalhar junto com o Juizado do Torcedor para que a gente consiga dirimir os problemas que vêm afastando os torcedores do Recife dos estádios. A reunião foi muito boa, proveitosa, objetiva e esperamos avançar o que será muito importante para a sociedade e para o torcedor pernambucano", afirmou o vereador.

A instalação da Comissão Interpartidária de Acompanhamento da Violência no Futebol e Implantação da Lei Geral do Esporte ocorreu no dia quatro de julho deste ano, na Câmara Municipal do Recife, quando os sete vereadores da iniciativa promoveram a primeira reunião oficial. São eles: Rinaldo Junior (PSB), Gilberto Alves (REP), Liana Cirne (PT), Ivan Morais (PSol), Junior di Bria (PSB), Alcides Cardoso (PSDB) e Almir Fernando (PCdoB).

Veja também

