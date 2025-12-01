A- A+

Demissão Camarões demite técnico a 20 dias da Copa Africana de Nações No comando desde abril de 2024, Brys, de 63 anos, estava em conflito aberto com a federação e seu presidente, Samuel Eto'o, recentemente reeleito para chefiar a entidade

O técnico belga da seleção de Camarões, Marc Brys, foi demitido nesta segunda-feira (1º) pela Federação Camaronesa de Futebol (Fecafoot), que convocou um comitê de emergência e nomeou David Pagou para o seu lugar, a 20 dias da Copa Africana de Nações em Marrocos.

No comando desde abril de 2024, Brys, de 63 anos, estava em conflito aberto com a federação e seu presidente, Samuel Eto'o, recentemente reeleito para chefiar a entidade.

Durante a reunião realizada em Yaoundé, a Federação decidiu nomear um técnico local, David Pagou, de 56 anos, que terá como auxiliares Alexandre Belinga e Martin Ntoungou.

A Fecafoot elaborou uma lista de 11 pontos para explicar a missão de Marc Brys, que, segundo eles, visa "estabelecer um ambiente tranquilo dentro dos 'Leões Indomáveis' para uma preparação e participação ideal" na Copa Africana de Nações (CAN), que será realizada de 21 de dezembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026, em Marrocos.

No entanto, a missão de Brys pode voltar a ser feita dentro dos órgãos dirigentes do futebol camaronês.

Desde sua nomeação em abril de 2024, vários conflitos surgiram entre o técnico belga e a federação.

Ele foi filmado em uma discussão acalorada com um representante do Ministério do Esporte e com Samuel Eto'o, ex-astro do futebol camaronês e atual presidente da federação.

Uma comissão técnica foi então contratada em maio de 2024 por Eto'o, liderada por Martin Ntoungou Mpile.

O conflito esfriou no início de outubro de 2024, com o Ministério e a federação concordando em manter Brys como técnico principal e adicionando treinadores locais escolhidos pela federação.

Os 'Leões Indomáveis' não conseguiram se classificar para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Na Copa Africana de Nações, os Camarões vão enfrentar o atual campeã Costa do Marfim, além de Gabão e Moçambique no Grupo F.

