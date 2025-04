A- A+

FUTEBOL Camavinga, do Real Madrid, leva torcedor com deficiência visual para conhecer jogadores e estádio Atleta passou tempo conversando com o jovem Abdu e o acompanhou pelo gramado

O meio-campista Eduardo Camavinga, do Real Madrid, protagonizou um gesto emocionante fora dos gramados ao realizar o sonho de um jovem torcedor com deficiência visual que desejava conhecê-lo pessoalmente. O encontro ocorreu durante a semana, com apoio do clube espanhol.

Nas imagens divulgadas pelo Real Madrid, o garoto, identificado como Abdu, aparece inicialmente vendado — de forma gesto simbólica para representar sua condição visual — e se emociona ao perceber que está diante de seu ídolo. Camavinga o acolhe com um abraço e passa alguns minutos conversando com o menino.

Veja o encontro:

Durante a visita, de acordo com o jornal português A Bola, Abdu teve a oportunidade de conhecer as instalações do clube e sentir a atmosfera do estádio Santiago Bernabéu, além de conhecer outros jogadores. A iniciativa faz parte de uma ação social do clube madrilenho voltada à inclusão de torcedores com deficiência.





O gesto de Camavinga repercutiu nas redes sociais, com torcedores e personalidades do futebol elogiando a postura do jogador. Aos 21 anos, o franco-angolano tem se destacado não apenas pelo desempenho em campo, mas também por sua postura solidária e engajada em causas sociais.

