FUTEBOL

Camavinga revela torcida pelo Flamengo na final da Libertadores por causa de Vini Jr

Paulistas e cariocas estão finalizando a preparação para jogo decisivo deste próximo sábado (29)

Camavinga, jogador da FrançaCamavinga, jogador da França - Foto: Franck Fife / AFP

A decisão entre Palmeiras e Flamengo, que será realizada neste sábado (29), em Lima, no Peru, vem despertando interesse até mesmo nos jogadores dos grandes clubes europeus. Eduardo Camavinga, meio-campista do Real Madrid e companheiro de Vini Jr, declarou a sua torcida pelo time carioca.

Em entrevista concedida ao canal TVT Sports, o atleta admitiu que a preferência pelo rubro-negro se deve à grande amizade que tem por Vini Jr, que foi revelado na Gávea.

"Sou cria, muito cria. Se Vini vai, eu também vou. Sou Flamengo, vermelho e preto", comentou o atleta em um tom bem humorado sobre a decisão da Libertadores.

Camavinga já esteve no Rio em companhia do atacante brasileiro e essa visita ajudou o atleta a se decidir pelo Flamengo. Ele, inclusive, participou de uma partida beneficente organizada pelo Instituto do camisa 7 do Real.

Paulistas e cariocas estão finalizando a preparação para o jogo decisivo deste sábado. Além da rivalidade que cerca o torneio, a disputa vai proclamar o primeiro time nacional a se tornar tetracampeão da Libertadores.

