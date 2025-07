A- A+

Aparição Câmera do beijo: Messi aparece em show do Coldplay, ao lado da esposa, e é ovacionado pelo público O jogador e a esposa aparecem na kiss cam que, recentemente, flagrou um casal de amantes no show da banda

Lionel Messi, jogador do Inter Miami e da seleção da Argentina, e a esposa, Antonela Roccuzzo, marcaram presença em um show da banda Coldplay em Miami, nos Estados Unidos, nesse domingo (27).

O jogador e a esposa apareceram no telão da "kiss cam", “câmera do beijo” em português, e foram ovacionados pelo público presente no show.

Coldplay to Messi on cam️: “…The number one sports person of all time.”

pic.twitter.com/KpLBget3oM — FCB Fanatic (@FCBFanatic_) July 28, 2025

Apesar de não se beijarem na hora da aparição, Messi e Antonella acenaram sorrindo para o público.

O jogador ainda foi elogiado pelo vocalista Chris Martin, que o chamou de “o maior de todos os tempos”.

Além de Messi e da esposa, estavam presentes nos show os três filhos do casal: Mateo, Thiago e Ciro.





Câmera do beijo

A câmera do beijo, que é uma das atrações do show da banda britânica, foi responsável por flagrar uma suposta traição, segundo o jornal "The Sun".

Isso porque o ex-CEO da empresa de tecnologia “Astronomer”, Andy Byron, que, até então casado com Megan Kerrigan, apareceu na tela abraçado com a chefe de RH de sua empresa.

E o CEO de uma grande companhia tech dos EUA que foi pego no pulo traindo no show do Cold Play, na câmera do beijo?



Agarradinho com a diretora de RH da própria empresa, sendo casado com outra e 2 filhos



Ficaram se escondendo da câmera e o vocalista, o Chris Martin, falando "ou… pic.twitter.com/G7cdrrHasL — vane (@viderotulo) July 17, 2025

Assim que a imagem dos dois foi mostrada no telão e Martin diz "olhem para esses dois", a dupla se separa e a mulher cobre o rosto. O líder da banda, então, completa: "Oh, ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos".

Nas redes sociais, a esposa de Byron retirou o sobrenome dele das plataformas assim que começou a receber envios do flagra do marido com a chefe de RH. O perfil do X (antigo Twitter) da empresa Astronomer decidiu bloquear suas postagens para comentários após inúmeros posts na página sobre o assunto envolvido o CEO e a funcionária.

