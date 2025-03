A- A+

SELEÇÃO BRASILEIRA Câmera flagra membro da comissão do Brasil pedindo a Bento para fingir lesão e "esfriar" jogo Goleiro brasileiro cai no gramado aos 20 minutos do primeiro tempo, quando a partida estava 2 a 0 para albiceleste

Uma câmera exclusiva da transmissão argentina da partida entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, na última terça-feira, flagrou um momento inusitado. Um membro da comissão técnica brasileira teria pedido ao goleiro Bento para fingir uma lesão.

A cena aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo, quando o Brasil perdia por 2 a 0 para a albiceleste. A ideia era que o goleiro fizesse a famosa "cera" para tentar "esfriar" o confronto.





Veja o momento:

"DORIVAL TUVO QUE HACER TIEMPO MUERTO A LOS 20 MINUTOS"



El análisis de Ariel Senosiain tras la paliza de Argentina ante Brasil. pic.twitter.com/nzItVPnl0h — TyC Sports (@TyCSports) March 26, 2025



Nas imagens, é possível ver o camisa 12 sentado no chão e o zagueiro Marquinhos se aproximando do goleiro do Al Nassr, da Árabia Saudita.

A noite desastrosa da seleção brasileira nesta terça-feira, no estádio Monumental de Núñez, tem um significado histórico no clássico sul-americano. A derrota de 4 a 1 marcou a primeira da amarelinha para a Argentina por três gols de diferença em 61 anos.

Só no primeiro tempo, os argentinos balançaram as redes três vezes com Julian Álvarez, Enzo Fernandes e Mac Allister. Matheus Cunha diminuiu para o Brasil em lance isolado após erro de Romero. Já na segunda etapa, Giuliano Simeone deu números finais ao confronto.

Com o resultado, a seleção brasileira desceu para a quarta colocação, com 21 pontos. A Argentina, já classificada para a Copa do Mundo de 2026 com os resultados desta rodada, segue em primeira com 31 pontos, oito a mais que o vice-colocado.

