FUTEBOL INTERNACIONAL Caminhão de lixo assustou cavalo e gerou acidente que levou goleiro do PSG para a UTI, diz TV "Y ahora Sonsoles" divulgou detalhes e imagens do local onde Sergio Rico foi ferido por animal durante romaria

A passagem de um caminhão de lixo perto de onde ocorria uma romaria de Pentecostes em El Rocío, na Espanha, assustou animais durante a procissão e terminou com o acidente que levou o goleiro do Paris Saint-German Sergio Rico para a UTI, no domingo.



Ele segue internado. O programa "Y ahora Sonsoles", da TV espanhola Antena 3, teve acesso a detalhes da ocorrência e divulgou imagens do local após o socorro ao jogador.

De acordo com a TV, o barulho do caminhão estressou mulas que guiavam uma carroça durante a romaria. Com a reação dos animais, o veículo se aproximou do cavalo a que Sergio Rico montava. O cavalo ficou nervoso, e o jogador acabou caindo do animal.



Após a queda, o goleiro ainda levou um pisão do animal na região entre a cabeça e o pescoço. Ele foi socorrido por serviços locais e emergência e levado para a UTI do Hospital Virgen del Rocío, em Sevilha, onde segue internado.



Um representante do jogador disse à Antena 3 que os parentes dele "choraram de emoção", nesta quinta-feira, ao ouvirem os médicos que tentariam começar a reduzir a sedação. Isso porque, de acordo com o representante, "houve uma evolução muito positiva nas últimas horas". A expectativa da família é que o atleta acorde e abra os olhos nas próximas semanas.

Ao chegar ao hospital para visitar o marido, Alba Silva afirmou que a condição dele é estável.

— Está tudo estável. De momento é o que nos dizem, e esperamos com paciência. Nos agarramos a qualquer coisa — afirmou Alba à Europa Press.

O jogador, que estava no banco do PSG no sábado durante partida em que os parisienses levantaram o título da Liga, viajou no dia seguinte para encontrar a família em El Rocío. O clube afirmou que acompanha o estado de saúde do atleta e que a festa do título foi cancelada em respeito a ele.

