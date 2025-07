A- A+

FUTEBOL Camisa 10 de Neymar esgota após promoção, mas desempenho do jogador seguirá essa eficiência? Santos vive fase difícil, ocupando apenas a décima quinta posição no Brasileirão

Ao anunciar a tão esperada renovação de Neymar, o Santos lançou uma promoção: 30% de desconto em camisas com o número 10 do craque. Elas esgotaram em cinco dias.



Neymar continua sendo um craque para a torcida do clube, mas ele tem uma pergunta a responder: será que conseguirá corresponder às expectativas em campo, enquanto o Santos luta pela sobrevivência no Campeonato Brasileiro?

E essa não é a única tarefa pendente. O técnico da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, estará de olho nele enquanto planeja a Copa do Mundo de 2026. Ele já alertou em entrevista à Conmebol: "Ele tem que se preparar bem; ele tem tempo para isso."





"Seja seu herói"

O Brasileirão retorna no sábado, após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O Santos de Neymar estará livre da preparação antes de retornar à boa forma na próxima quarta-feira, contra o Flamengo. A situação do time paulista é difícil, ocupando a décima quinta posição na tabela, com 11 pontos em 12 jogos. O Vitória vem em seguida, com a mesma pontuação, mas com saldo de gols pior (-3 a -4). Mais abaixo, na zona de rebaixamento, estão Inter (11), Fortaleza (10), Juventude (8) e Sport Recife (3).

"Seja seu herói", dizia uma mensagem do Santos nas redes sociais no primeiro dia de treinos após o intervalo, com um vídeo de Neymar correndo em uma esteira com equipamentos para medir seu condicionamento físico. O craque de 33 anos tem essa frase tatuada nas costas.

Neymar renovou seu contrato por seis meses, até o final do ano.

"Não gosto de falar sobre o futuro, gosto de viver o presente (...) e o meu presente agora é estar 100% de volta, estar bem em campo, porque sei que é lá que posso fazer a diferença", disse o ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain em uma atividade do Santos com a família.

O Peixe precisa dele para mais do que vender camisas, embora o dinheiro extra não faça mal: mais de 240 mil peças foram vendidas desde que o atacante retornou aos seus gramados em janeiro, segundo o clube. Neymar terá nova companhia. O Santos adicionou o volante Willian Arão e o lateral-direito Igor Vinícius como reforços e vendeu outros jogadores, como o venezuelano Yeferson Soteldo (Fluminense).

O arco e a flecha

O técnico do Santos, Cléber Xavier, demonstrou confiança no potencial de Neymar. Ele espera mais do que apenas gols dele.

"Ele é o arco e a flecha", disse Xavier em entrevista coletiva. "Ele é as duas coisas. Joga infiltrando e organiza desde a defesa, com assistências, mas com gols", analisou.

Prejudicado por lesões que continuam a assombrá-lo, Neymar tem estado longe do seu melhor em seu retorno ao clube onde iniciou sua carreira profissional há 16 anos. Ele, porém, não deu assistência nem marcou gols no Brasileirão desta temporada e jogou apenas quatro das 12 partidas do Santos, totalizando 181 minutos.

Ele marcou três gols e deu três assistências em sete jogos no Campeonato Paulista, entre janeiro e março. Neymar liderou a vitória do Santos por 3 a 1 em um amistoso de preparação contra a Desportiva Ferroviária nesta quinta-feira, com um gol e uma assistência. Ele jogou 45 minutos.

'Mão do Diabo'

Em sua última partida no Brasileirão, em 1º de junho, Neymar recebeu cartão vermelho na derrota em casa por 1 a 0 para o Botafogo. O craque estava afastado havia um mês. Ele voltou. Tentou fazer um gol com a mão, como Maradona e sua famosa "Mão de Deus" na Copa do Mundo de 1986 no México. O árbitro, no entanto, o flagrou e não o perdoou.

Temia-se que, se as negociações para a renovação do contrato fracassassem, isso significaria a despedida de Neymar do Santos. Agora ele tem a chance de trocar aquele cartão-postal sem graça por outros mais coloridos. Assim, quem comprou sua camisa poderá usá-la com prazer.

