Futebol Camisa 10 do Santos, que foi de Pelé, será aposentada? Família quer, mas clube avaliará pedido Rei do Futebol morreu nesta quinta-feira (29) em função de falência múltipla de órgãos

Eternizada por Pelé, a camisa 10 do Santos pode ser aposentada. Ao menos esse é o desejo da família do Rei do futebol, que faleceu nesta quinta-feira (29) em função de falência múltipla de órgãos. O pedido deve ser oficializado em breve ao Peixe, que vai analisar o tema.

Um dos pontos que pode pesar contra o pedido da família é o fato de a camisa 10 ser uma marca importante do clube, no quesito esportivo e comercial. Os conselheiros do clube debateram o tema para tomar uma decisão.

