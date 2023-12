A- A+

Camisa 10 Camisa 10 de Pelé, que garantiu R$ 1 milhão à pernambucana Jullie Dutra, foi coincidência A jornalista de 38 anos conquistou o prêmio máximo do quadro "Quem Quer Ser um Milionário", do programa "Domingão com Huck"

Em clima de Copa do Mundo, o Brasil acompanhou a pernambucana Jullie Dutra, 38, durante o quadro “Quem Quer Ser um Milionário”, do programa "Domingão com Huck", exibido no último domingo (10) pela TV Globo. A 15° pergunta que entregou de forma inédita o prêmio máximo de R$ 1 milhão teve uma resposta aparentemente óbvia, mas carregada de uma coincidência. Entenda:

A pergunta do milhão questionava qual a numeração da camisa utilizada por Pelé no primeiro título mundial da Seleção Brasileira, em 1958. A respota correta, o número 10, passou a representar o melhor jogador da equipe justamente após esse torneio. As outras opções eram os números 11, 17 e 18.

Em 58, Pelé era uma grande promessa do futebol brasileiro com 17 anos, mas não era sequer titular da equipe comandada por Feola. Ele passou a ser uma peça fundamental durante o torneio.

A camisa 10 acabou com o Rei do futebol porque a Confederação Brasileira de Desportos (CBD), que deu origem à CBF, esqueceu de mandar a relação dos atletas convocados com a numeração. Na época, as camisas seguiam o modelo de jogo das equipes. O 1 para o goleiro, 2, 3 e 4 para defensores, 5, 6 e 7 para homens do meio-campo e, da 8 até 11, os atacantes.

Com o esquecimento da CBD, coube ao Comitê Organizador do Mundial definir a numeração dos jogadores. Em vida, Pelé chegou a dar duas versões sobre a "coincidência". Na primeira, disse que usou o uniforme por ser o décimo atleta inscrito na Copa do Mundo. Depois, indicou que foi por conta de um sorteio da Fifa.

Outro craque daquela seleção, Garrincha, um ponta-direita, acabou ficando com a camisa de número 11- que geralmente era destinada ao ponta-esquerda. Gylmar, o goleiro titular, jogou a Copa com a camisa 3.

No final das contas, pouco importa qual método foi utilizado para entregar a camisa 10 a Pelé. Após sua atuação no Mundial de 58 e ao longo da carreira, um simples número se tornou para sempre a representação de futebol bem jogado.

