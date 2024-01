Camisa 9: Sport anuncia oficialmente o atacante Gustavo Coutinho

A- A+

Tem artilheiro confirmado na Ilha do Retiro, trata-se do centroavante Gustavo Coutinho, que foi anunciado oficialmente como o novo camisa de número 9 do Sport, na noite deste sábado (13). O atleta de 24 anos, atuou em 2023 com a camisa do Atlético-GO e terminou como o máximo goleador da Série B da temporada passada.

O atacante foi um dos principais responsáveis pelo o acesso do Atlético-GO à Séria A de 2024. Em resumo, ao longo da última temporada foram 16 gols - 14 na Série B - e quatro assistências em 37 jogos pelo Dragão.

O jogador pertencia ao Fortaleza e tem passagens Cabofriense, Operário e Botafogo-PB na carreira. O clube pernambucano tentou a permanância do atleta na temporada passada mas não conseguiu a renovação de empréstimo.

Já nesta temporada, o Sport foi mais assertivo e propôs a compra do jogador. Segundo informações divulgadas pelo Fortaleza, clube formador do atleta, o Leão da Ilha pagou R$ 7 milhões, com a metade do pagamento sendo realizada neste ano e a outra em 2025, por 70% dos direitos econômicos do jogador. O Tricolor do Pici permanece com os outros 30%.

