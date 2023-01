Camisa da Seleção Brasileira feita para Pelé em sua última partida vai a leilão na Inglaterra

A- A+

A camisa da Seleção Brasileira feita para Pelé em sua última partida será leiloada pela casa de leilões britânica Hansons, no dia 15 de fevereiro. Estima-se que seja arrematada por até R$ 192 mil. O jogo foi entre Brasil e Iugoslávia, em 18 de julho de 1971, no Rio de Janeiro, e terminou em empate: 2 a 2. O resultado, no entanto, foi ofuscado pela celebração da carreira do "Rei" Pelé, que morreu no dia 29 de dezembro do ano passado, aos 82 anos.

Das duas camisas feitas para Pelé naquela ocasião, uma com manga longa e outra com manga curta, ele optou por usar essa segunda. A de manga comprida, que vai a leilão em fevereiro, foi dada por Pelé para o então massagista da seleção brasileira Abilio José de Silva, apelidado de Nocaute Jack. O atual proprietário da camisa, um gerente de restaurante na Inglaterra, que revelou ter comprado o item de um colecionador particular em 2020, espera que ela vá para um museu.

