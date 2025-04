Camisa da Seleção Brasileira será vermelha? Veja o que diz site especializado em uniformes

A- A+

O segundo uniforme da Seleção Brasileira, que será utilizado durante a Copa do Mundo de 2026, será na cor vermelha. É o que afirma o site inglês Footy Headlines, especializado em camisas de clubes de futebol.

Segundo o site, o design completo do uniforme, bem como o motivo da escolha da cor vermelha, ainda não foi divulgado. As primeiras indicações, porém, sugerem "uma base vermelha moderna e vibrante".

O primeiro uniforme deve seguir com as cores tradicionais. Ao contrário da linha Nike, o uniforme com a cor inusitada terá a marca Jordan. A previsão para o lançamento do novo uniforme é março do próximo ano.

A mudança de cor no segundo uniforme, no entanto, não é inédita. Recentemente, a seleção utilizou uma camisa na cor preta durante uma campanha pontual contra o racismo.

Seleção já teve uniforme preto para simbolizar luta contra o raciscmo | Foto: Joilson Marconne/CBF



O estatuto permite?

Em meio à novidade, que repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões dos internautas, surgiu o questionamento sobre a permissão de cores fora do padrão no estatuto da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em seu Capítulo III, Artigo 13, Inciso III, o estatuto da CBF de 2017 prevê que a Canarinho só poderá utilizar uniformes com as cores tradicionais existentes na bandeira da entidade — azul, amarelo, verde e branco.

Nike foi muito esperta.



Vai lançar a camisa vermelha da Seleção em 2026, ano de eleição.



Cada lado vai comprar o seu, e a Nike vai estourar de vender. Jogada de mestre. pic.twitter.com/6sJUrUmCnD — Sérgio Douglas (@sergiodouglasd) April 28, 2025

No entanto, o texto apresenta uma exceção — quando há eventos comemorativos. Nessa situação, a alteração deverá ser aprovada pela diretoria.

“III – os uniformes obedecerão às cores existentes na bandeira da CBF e conterão o emblema descrito no inciso II deste artigo, podendo variar de acordo com exigências do clima, em modelos aprovados pela Diretoria, não sendo obrigatório que cada tipo de uniforme contenha todas as cores existentes na bandeira e sendo permitida a elaboração de modelos comemorativos em cores diversas, sempre mediante aprovação da Diretoria”, diz o documento.

