A- A+

FUTEBOL Camisa de Lamine Yamal ultrapassa R$ 85 mil em leilão beneficente do Barcelona Peças usadas contra o Newcastle têm tipografia criada por jovem com síndrome de Down

O Barcelona transformou uma ação beneficente em febre entre os torcedores. O clube catalão lançou nesta sexta-feira um leilão com as camisas usadas pelos jogadores na partida das oitavas de final da Champions League contra o Newcastle United, disputada em 18 de março, e o uniforme mais cobiçado já disparou de valor: o de Lamine Yamal.

Nas primeiras horas do leilão, a camisa do jovem astro espanhol atingiu 15.513 euros — cerca de R$ 89,8 mil na cotação. A ação segue aberta ao público ao longo da semana na plataforma especializada MatchWornShirt.

Além do peso esportivo, as peças carregam um simbolismo especial. Os nomes e números estampados nas camisas foram produzidos com a tipografia criada por Anna Vives, jovem com síndrome de Down que transformou sua caligrafia em um reconhecido projeto de inclusão social e conscientização sobre pessoas com deficiência intelectual.







A iniciativa foi organizada em parceria entre a Fundação Barça, a Fundação Itinerarium e a Uefa Foundation for Children. O objetivo é arrecadar fundos para projetos ligados à inclusão social e ao acesso ao esporte para crianças e jovens com deficiência.

Outras camisas também atraíram forte disputa entre colecionadores e torcedores. A de Pedri já chegou a 6.768 euros (aproximadamente R$ 39,1 mil), enquanto a de Raphinha alcançou 3.763 euros (cerca de R$ 21,8 mil).

Veja também