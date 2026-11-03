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Futebol Camisa de Messi é a mais vendida da MLS pelo quarto ano seguido Messi continua sendo um fenômeno esportivo nos Estados Unidos, e sua simples presença atrai multidões aos estádios adversário

A camisa 10 de Lionel Messi, astro do Inter Miami, voltou a ser a mais vendida da temporada na liga de futebol dos Estados Unidos (MLS), segundo um relatório divulgado pela competição nesta terça-feira (3).

O craque argentino liderou o ranking de vendas por quatro anos consecutivos desde sua transferência para a MLS, em meados de 2023.

Messi continua sendo um fenômeno esportivo nos Estados Unidos, e sua simples presença atrai multidões aos estádios adversários, como os 54 mil torcedores que acompanharam a vitória do Inter Miami sobre o New England Revolution (2 a 1) no último domingo, no Gillette Stadium, em Foxborough (Massachusetts).

A quatro dias do encerramento da fase regular, a liga americana divulgou nesta terça-feira o ranking das dez camisas mais populares da temporada.

O polonês Robert Lewandowski e o francês Antoine Griezmann conseguiram entrar no Top 5, apesar de terem sido contratados por Chicago Fire e Orlando City, respectivamente, no meio do campeonato.

A camisa de Lewandowski, de fato, foi a mais vendida da liga nos meses seguintes à sua chegada a Chicago, em junho.

No cômputo de toda a temporada, o artilheiro polonês ocupa a quarta posição, atrás de Messi, do sul-coreano Son Heung-min (Los Angeles FC) e do alemão Thomas Müller (Vancouver Whitecaps).

Griezmann, que teve um início fulminante em Orlando, com 14 gols em 17 jogos, é o quinto colocado na lista.

Cavan Sullivan, promessa de 17 anos do Philadelphia Union, foi o único jogador americano a aparecer entre os dez primeiros, ocupando a sexta posição.

Completam o Top 10 o gabonês Denis Bouanga (Los Angeles FC), o uruguaio Luis Suárez (Inter Miami), o alemão Hany Mukhtar (Nashville SC) e o argentino Rodrigo De Paul (Inter Miami).

A lista é feita com base nas vendas de camisas na loja oficial da MLS registradas entre 1º de janeiro e 30 de outubro.

A temporada de 2026 teve início em 21 de fevereiro e terminará com a final no dia 18 de dezembro.

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