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Camisa de Vozinha supera a de Alisson e é comprada por valor recorde em plataforma de leilões

Camisa do recorde anterior foi adquirida por R$ 59.044

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Vozinha, goleiro de Cabo VerdeVozinha, goleiro de Cabo Verde - Foto: Roberto Schmidt / AFP

Uma camisa autografada pelo goleiro Vozinha foi arrematada por valor recorde no site "MWS" (MatchWornShirt), especializado em leilões de itens esportivos. O jogador foi um dos destaques de Cabo Verde na Copa do Mundo.

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O uniforme do arqueiro foi comprado por R$ 65.575, por um consumidor dos Estados Unidos. Anteriormente, a camisa de goleiro arrematada no site pelo valor mais alto pertencia a Alisson, em jogo contra o Tottenham, em 2025. A peça foi adquirida por R$ 59.044.

Alisson, goleiro brasileiro do Liverpool, foi indicado ao troféu Yashin, que premia o melhor Alisson, goleiro da seleção brasileira e do Liverpool. Foto: Josep Lago / AFP



Participantes de mais de 15 países deram lances para ficar com a camisa do goleiro de Cabo Verde. Foram registradas quase 60 ofertas pelo item do arqueiro.

Para efeitos de comparação, uniformes utilizados pelo goleiro Neuer, da Alemanha, nos jogos da Copa contra Curaçao, Equador, Costa do Marfim e Paraguai foram comprados por R$ 13,2 mil; R$ 28,4 mil; R$ 13 mil e R$ 39,4 mil, respectivamente.

Uma camisa de Neuer, usada em duelo contra a Escócia em 2024, chegou a ser arrematada na plataforma por R$ 52.722.
 

Neuer lamenta eliminação na derrota para o Paraguai Neuer, goleiro da Alemanha, após eliminação para o Paraguai. Foto: Franck Fife / AFP


A seleção de Cabo Verde estreou em Copas do Mundo esse ano. A equipe africana foi eliminada na segunda fase, ao ser superada pela Argentina por 3 a 2, na prorrogação.

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