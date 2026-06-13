Camisa do Brasil 2026: veja preços e diferenças entre os modelos oficiais Jogador e Torcedor
Em lojas físicas e virtuais, categorias e tamanhos do uniforme da seleção brasileira já estão esgotados
É hoje (13) o dia da estreia da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo, e a corrida dos torcedores pelas camisas oficiais está consumindo o estoque do comércio.
Em lojas físicas e virtuais, alguns modelos e tamanhos estão esgotados, reflexo da alta procura às vésperas do Mundial, mesmo com preços salgados. Diante das várias versões disponíveis, surge uma dúvida entre os compradores: qual é a diferença entre as camisas e quanto custa cada modelo?
Patrocinadora da Confederação Brasileira de Futebol ( CBF), a Nike lançou para a Copa do Mundo de 2026 dois modelos oficiais principais da camisa da seleção: Jogador e Torcedor. Ha ainda a variação Goleiro. Elas estão disponíveis nas versões amarela e azul.
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Diferenças nas camisas
A versão Jogador da camisa oficial da seleção é idêntica à utilizada pelos atletas em campo. Produzida com a tecnologia Aero-FIT, desenvolvida pela marca para aumentar o que chama de respirabilidade e o desempenho durante a prática esportiva, a peça apresenta textura com formas geométricas inspiradas na bandeira brasileira.
Nessa versão, o escudo da CBF e o logotipo da Nike são aplicados por meio de silkscreen, o que reduz o peso do uniforme.
Já a camisa Torcedor foi desenvolvida para o uso cotidiano dos fãs. Confeccionada em tecido Dri-FIT, que auxilia na absorção e evaporação do suor, a peça prioriza o conforto e conta com escudo e logotipo bordados. Ambos os modelos possuem faixas verdes na lateral do tronco, na ponta da manga e na gola.
E o preço?
Mas a principal diferença aparece no preço. E, considerando que os valores estão na casa das centenas de reais, isso pode fazer toda a diferença na hora de escolher o seu modelo. Confira:
- A camisa Jogador custa R$ 749,99 nas versões masculina e feminina.
- Já os modelos Torcedor e Goleiro são vendidos por R$ 449,99 cada.
- Para crianças de 3 a 7 anos, a versão infantil da camisa Torcedor sai a R$ 349,99.
Peça azul tem falha no ombro
A versão azul, que integra o segundo uniforme da seleção, tem o mesmo preço nas variações acima. Ela marcou a estreia da Jordan Brand em uma camisa da seleção brasileira. Apresentada junto à nova coleção, em março, ela rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais por sua estampa considerada pouco convencional. De acordo com a fabricante, o design foi inspirado em um sapo venenoso.
“Este uniforme é um aviso às nações que enfrentam o Brasil por sua conta e risco”, afirma a empresa na descrição do produto.
Em abril, a empresa americana admitiu ao jornal britânico The Guardian, uma falha no formato da costura, perceptível na altura dos ombros nas camisas fabricadas para a Copa do Mundo. Apesar de não afetar o desempenho dos jogadores, a Nike afirmou que não ficou feliz pela questão estética.