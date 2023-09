A- A+

Sport Camisa do Sport em homenagem a Ariano Suassuna bate recorde de vendas Nas cores rubro-negras, uniforme foi lançado no início do mês passado

O Sport anunciou, nesta quarta-feira (20), que a camisa 'Sport Fino', lançada em homenagem ao escritor rubro-negro Ariano Suassuna, é o uniforme mais vendido desde que o clube fez acordo com a Umbro, em 2019. O padrão foi lançado na primeira semana de agosto.

Apesar de não divulgar os números exatos, o clube enfatizou que só na primeira semana, a quantidade de camisas vendidas já foi o dobro do recorde anterior. Ainda segundo o Leão, as contas são feitas de acordo com o material vendido na loja "Cazá do Sport".

De acordo com o vice-presidente de marketing, Eduardo Arruda, além da homenagem a Suassuna, o fato do uniforme ser nas cores rubro-negras pode ter influenciado no número de vendas.

"Uma camisa feita nas cores do Sport, que o torcedor gosta, se identifica. É plenamente apta a ser utilizada na Ilha do Retiro. Acredito que o timing que escolhemos, na véspera do Dia dos Pais, também contribuiu. Foi uma comunhão de fatores que culminou no sucesso de vendas", afirmou em entrevista à assessoria de comunicação do clube.

O manto rubro-negro pode ser encontrado de forma online na loja oficial do clube. Enquanto a camisa masculina está à venda no valor de R$ 349,90, a feminina pode ser adquirida por R$ 299,90. A versão infantil, por sua vez, está sendo comercializada por R$ 279,90.

