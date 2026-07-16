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Esportes Camisa usada por Pelé na final da Copa de 58 é vendida por R$ 25 milhões em leilão A roupa tornou-se o item de memorabilia mais valioso já vendido em leilão relacionado ao Rei do Futebol

A camisa usada por Pelé na final da Copa do Mundo de 1958 foi vendida nesta quinta-feira, 16, por US$ 4,9 milhões (cerca de R$ 25 milhões) em um leilão, segundo divulgou a casa Sotheby’s, sediada em Nova York. O comprador não foi revelado.

Após receber dez lances de mais de cinco licitantes, a camisa número 10 vestida por Pelé no jogo contra a Suécia tornou-se o item de memorabilia mais valioso já vendido em leilão relacionado ao Rei do Futebol e a segunda camisa de futebol mais cara da história. Ela fica atrás apenas da camisa de Diego Maradona quando o craque argentino marcou o famoso gol da "Mão de Deus", na Copa de 1986, arrematada por US$ 9,3 milhões em um leilão da Sotheby’s em 2022.



"Às vésperas da final da Copa do Mundo neste fim de semana, é especialmente apropriado testemunhar tamanho entusiasmo pela camisa usada por Pelé no dia em que marcou dois gols na decisão, há mais de seis décadas", afirmou Brendan Hawkes, chefe de Estratégia e Desenvolvimento da divisão de Esportes da Sotheby’s

A camisa foi um presente de Pelé para Dida, seu companheiro na seleção campeã do Mundial de 1958. Posteriormente, foi doada por Dida e sua família ao Museu dos Esportes de Maceió. Depois, foi desincorporada do acervo do museu e leiloada pela Christie’s em 21 de setembro de 2004, sendo adquirida por um colecionador.

A roupa foi usada por Edson Arantes do Nascimento, então com apenas 17 anos, em 29 de junho de 1958, quando o Brasil derrotou a Suécia por 5 a 2, em Estocolmo, conquistando seu primeiro título mundial. Pelé marcou dois gols na decisão, tornando-se o jogador mais jovem da história a balançar as redes em uma final de Copa do Mundo, recorde que permanece até hoje.

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