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BASQUETE Camisa usada por Michael Jordan nas finais da NBA pode ser leiloada por mais de R$ 500 milhões Peça foi vestida pelo astro na histórica vitória dos Bulls por 96 a 54 sobre o Utah Jazz em 1998; expectativa é que item alcance US$ 100 milhões

Uma camisa usada por Michael Jordan nas finais da NBA de 1998 pode se tornar um dos itens esportivos mais caros já negociados. A peça será leiloada no dia 15 de setembro e tem uma estimativa que pode chegar a US$ 100 milhões — cerca de R$ 516 milhões.

A camisa branca foi utilizada por Jordan no Jogo 3 da decisão entre Chicago Bulls e Utah Jazz, em 7 de junho de 1998, durante a temporada eternizada como "The Last Dance" ("A Última Dança"), a última do astro pela franquia de Chicago.

A partida terminou com uma vitória histórica dos Bulls por 96 a 54. A diferença de 42 pontos permanece como a maior margem registrada em um jogo das finais da NBA.

Com a partida praticamente definida, Jordan ficou em quadra por apenas 32 minutos, seu menor tempo de jogo naqueles playoffs. Ainda assim, terminou o confronto com 24 pontos. O Chicago venceria a série por 4 a 2 e conquistaria seu sexto título da NBA em oito temporadas.





Michael Jordan e Scottie Pippen no Chicago Bulls. Foto: Divulgação/Chicago Bulls

O atual proprietário da camisa é o investidor esportivo e ator Rob Gough, conhecido no mercado de memorabilia. Sua coleção também reúne itens ligados a estrelas como Kobe Bryant, Wilt Chamberlain, Tom Brady e Wayne Gretzky.

Gough decidiu colocar a peça à venda depois de perceber o interesse que ela despertava mesmo quando exposta ao lado de obras de arte tradicionais em sua casa.

— Tenho muitas obras de arte incríveis. E, quando as pessoas vêm à minha casa, passam direto por elas e vão para a camisa. Foi aí que percebi que essa é a nova arte moderna — afirmou.

Outra camisa utilizada por Jordan nas mesmas finais já havia estabelecido uma cifra milionária. A peça vestida no Jogo 1 contra o Jazz foi vendida em 2022 por US$ 10,1 milhões, aproximadamente R$ 52,1 milhões na cotação atual. Naquela ocasião, porém, Chicago perdeu por 88 a 85 na prorrogação.

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