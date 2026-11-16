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FUTEBOL Camisa usada por Ronaldinho Gaúcho em retorno aos gramados vai a leilão por mais de R$ 17 mil Além do uniforme, também estão disponíveis o calção, os meiões, as chuteiras, a camisa de aquecimento, a faixa de cabelo e a jaqueta utilizada pelo brasileiro antes da partida

A camisa usada por Ronaldinho Gaúcho na partida do Ravenna FC, da Itália, em sua volta aos gramados, está disponível em um leilão que já recebeu lances superiores a R$ 17 mil. A iniciativa é uma parceria entre o clube italiano e a plataforma MatchWornShirt (MWS), especializada na venda de artigos esportivos utilizados por atletas.

Aberto em 15 de novembro, o leilão ficará disponível até o dia 25. A camisa utilizada por Ronaldinho é, até o momento, o item mais disputado, com lances superiores a R$ 17 mil. As ofertas já foram feitas por interessados de mais de oito países, incluindo o Brasil.

Além da camisa de jogo, também estão disponíveis o calção, os meiões, as chuteiras, a camisa de aquecimento, a faixa de cabelo e a jaqueta utilizada pelo brasileiro antes da partida. A coleção também inclui uma minibola autografada e uma camiseta de edição especial do Ravenna FC.

A proposta é transformar os objetos utilizados na partida em itens de coleção, aproximando torcedores e fãs de Ronaldinho de um momento especial na trajetória do ex-atleta.





Retorno aos gramados de Ronaldinho

Ontem, Ronaldinho reviveu os tempos de jogador e atuou pelo Ravenna, clube da 3ª divisão italiana. E não foi uma participação qualquer. O brasileiro foi titular e participou da jogada de um dos gols do clube na vitória por 2 a 0 sobre o Forlí.

Aos 36 do primeiro tempo, ele acionou Lonardi, que deu a assistência para Donati abrir o placar. Atuando no ataque, pela esquerda, Ronaldinho ainda foi o responsável pelas bolas paradas do time e deu, ao todo, 17 passes para seus companheiros de Ravenna antes de deixar o jogo, no intervalo.

Naturalmente, não foi o Ronaldinho dos tempos de jogador em atividade. Ele não atuava desde setembro de 2015. Ou seja: há 11 anos. Mas jogou o suficiente para satisfazer as expectativas e ainda superou a previsão inicial de ficar em campo por cerca de 30 minutos.

— Esses 45 minutos passaram rápido demais. No futebol, sempre foi assim para mim. Jogar me deixa feliz. Encontrar esses momentos no vestiário, reviver tudo isso, é magnífico. Futebol é a melhor coisa que já tive na vida — disse o ídolo.

Ronaldinho é embaixador e sócio do Ravenna desde o meio do ano. Não há planos para que ele dispute outras partidas. A participação deste domingo foi uma estratégia para aumentar a visibilidade do clube. Contudo, na saída do gramado a imprensa italiana o provocou sobre jogar mais vezes.

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