A- A+

leilão Camisas que Messi usou na Copa do Catar vão a leilão e podem valer R$ 48 milhões Argentina foi campeã do Mundial em 2022; lote pode superar recorde de lote esportivo mais caro da História, atualmente detido por uniforme de Michael Jordan

Um lote de seis camisas usadas por Lionel Messi durante a campanha da Argentina na Copa do Mundo de 2022, no Catar, avaliadas em US$ 10 milhões (equivalente a R$ 48,8 milhões), será leiloado em dezembro, anunciou a empresa de leilões Sotheby's nesta segunda-feira (20).

Vão ser vendidas as camisas que o capitão dos campeões mundiais usou durante os primeiros tempos das partidas da fase de grupos contra Arábia Saudita e México e também as usadas na fase eliminatória contra Austrália, Holanda, Croácia e França, na final.

Se a estimativa de US$ 10 milhões estiver correta, o lote poderá ameaçar o recorde do objeto esportivo mais caro já vendido, segundo a Sotheby's.

Messi posa com camisas que usou no Mundial do Catar e que vão a leilão (Foto: Sam Robles/AFP)

Até agora, o recorde é detido por uma camisa da lenda do basquete Michael Jordan no Chicago Bulls, durante as finais da NBA de 1998, arrematada no ano passado por US$ 10,1 milhões.

Uma parte (não especificada) do valor da venda será doada ao projeto Unicas, uma iniciativa de um hospital de Barcelona especializado em doenças infantis raras.

Veja também

Eliminatórias da copa Brasil x Argentina é o destaque da 6ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2026