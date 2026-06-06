A- A+

MUNDO Campanha busca recorde de embaixadinhas para alertar sobre efeitos da crise climática no futebol Mobilização vai acontecer em oito países, incluindo o Brasil, onde o Terra FC conta com apoio do Grêmio e do Vasco

Enquanto o mundo se prepara para a Copa do Mundo de 2026, uma campanha tenta alertar para os efeitos da crise climática no futebol. E, para chamar a atenção para o assunto, os organizadores apostaram em uma ideia aparentemente simples: a embaixadinha.



O Terra FC, campanha de mobilização climática através do futebol, vai tentar quebrar o recorde mundial do maior número de pessoas fazendo embaixadinhas por 10 segundos ao mesmo tempo, o que pode fazer o grupo entrar para o Guinness World Records.

A mobilização vai acontecer neste sábado (6), a partir das 13h30, e será realizada em oito países: Brasil, Reino Unido, Irlanda, Ilhas Faroé, Gana, além dos três países-sede da Copa do Mundo, Estados Unidos, Canadá e México. Serão 50 locais diferentes espalhados em 39 cidades.

No Brasil, a campanha vai acontecer no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. O Terra FC ainda vai contar com o apoio de Grêmio e Vasco.



No Rio, o CT Artsul, utilizado pela base cruz-maltina, será um dos locais da mobilização. Já no Sul, a sede será no CT do Cristal, da base do tricolor gaúcho. Em São Paulo, o evento acontece no Parque do Ibirapuera.

— A tentativa de recorde é uma forma de chamar atenção para um tema que impacta diretamente o esporte que mais amamos. O calor extremo, a pausa para hidratação e o adiamento de partidas por tempestades mostram que a crise climática já chegou ao futebol. O que queremos é usar a força dessa cultura para envolver clubes, torcedores e comunidades na proteção do futuro do jogo — disse Laura Moraes, diretora de campanhas do Terra FC.





A ideia de fazer a campanha às vésperas da Copa do Mundo serve como um alerta para a própria competição. De acordo com um estudo do World Weather Attribution (WWA, na sigla em inglês), um consórcio internacional de cientistas, liderado pelo Imperial College London, o Centro de Clima da Cruz Vermelha e o Instituto de Meteorologia da Holanda, 25% de todos os jogos terão probabilidade de ocorrer em sob calor intenso, com temperaturas iguais ou superiores a 26°C de Temperatura de Globo de Bulbo Úmido (WBGT). A lista inclui a partida entre Brasil e Escócia, marcada para o dia 24 de junho, em Miami (EUA).

Veja também