Campanha do MPRJ combate racismo em jogo da Libertadores no Maracanã

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O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) retoma, nesta quarta-feira (15), a campanha #EstamosVigilantes, na partida entre Fluminense x Independiente Rivadavia, às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada da Copa Libertadores da América de 2026. O jogo terá transmissão da Rádio Nacional.

A campanha do MPRJ visa prevenir e reprimir crimes de racismo e xenofobia durante partidas internacionais das copas Libertadores e Sul-Americana. Os promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor (Gaedest) estarão presentes em todas as partidas realizadas em estádios cariocas, com o objetivo de monitorar as arquibancadas e atuar em casos de flagrante ou denúncia de atos racistas e xenofóbicos.

Com o apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), a ação, realizada pela primeira vez no ano passado, apresentou resultados positivos logo no início das competições. Em jogos do Fluminense, no Maracanã, e do Botafogo, no Estádio Nilton Santos, três torcedores foram flagrados, presos e denunciados por práticas racistas. A atuação do MPRJ permitiu ao Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos aplicar pena de dois anos de prisão, além da proibição de frequentar locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais por três anos.

"O respeito é pilar fundamental de todas as relações humanas, o combate ao racismo e toda forma de discriminação é princípio inegociável de nossa atuação. A intenção também é estimular atletas, torcedores, amantes do futebol e todos os participantes do futebol sul-americano a adotarem o compromisso coletivo de combater práticas criminosas em razão do futebol, dentro ou fora das arenas esportivas, pois o MPRJ estará vigilante para levar à Justiça, de forma imediata e célere, aqueles que violarem a lei", avalia o coordenador do Gaedest, o promotor de Justiça Márcio Almeida.

Campanha

Para sensibilizar o público, o MPRJ divulga, também nesta quarta-feira, o vídeo informativo da campanha, com veiculação na imprensa, nos telões dos estádios e nas redes sociais, em parceria com Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama e Botafogo.

O conteúdo destaca a importância da participação ativa dos torcedores e profissionais envolvidos nas partidas para a construção de um ambiente mais seguro e respeitoso, alertando que denunciar é dever de todos. A iniciativa reúne jogadores dos quatro clubes cariocas, torcedores, jornalistas, influenciadores, profissionais de segurança e serviços que atuam nos estádios, além de promotores de Justiça.

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