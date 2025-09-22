Com campanha abaixo, Náutico se complica na briga pelo acesso à Série B; confira as estatísticas
Timbu foi derrotado pela Ponte Preta por 1x0 no último sábado (20), nos Aflitos, e passa a se complicar em busca da vaga para a segunda divisão
Da campanha que obteve uma sequência de 13 jogos sem perder e a melhor defesa da Série C, o Náutico anda guardando somente as boas memórias e vive o outro lado da moeda no quadrangular do acesso.
Até o momento, os alvirrubros somam duas derrotas e apenas uma vitória em três partidas, com um gol marcado e três sofridos, além de uma performance muito diferente daquela elogiada na primeira fase da terceira divisão.
Os 3 pontos somados graças ao triunfo por 1x0 contra o Brusque, no dia 7 de setembro, são tidos como esperança para que a equipe comandada pelo técnico Hélio dos Anjos tenha chances de tentar conquistar o tão sonhado acesso à Série B.
De acordo com o site especializado Chance de Gol, as estatísticas apontam que o Timbu tem 26,9% de probabilidade de subir, após sofrer a derrota de 1x0 para a Ponte Preta no último sábado (20), nos Aflitos.
Independente das estatísticas, o Náutico precisará reagir para somar os pontos necessários – e secar os companheiros de grupo – para tentar repetir a performance da primeira fase e dar a volta por cima em busca da conquista do acesso à Série B.
No entanto, os rivais Ponte Preta e Guarani, que completam o Grupo C junto com o Brusque, não devem dar vida fácil ao Timbu.
Invicta com 9 pontos, a Macaca está com 96,4% de chance de acesso e pode assegurar a vaga para a segunda divisão já na próxima partida, que será justamente contra o Náutico neste sábado (27), às 17h, no Moisés Lucarelli, em Campinas.
Já o Bugre viu a sua vantagem crescer e chegou a 75%. Com 6 pontos, o Guarani é o segundo time que está assegurando a classificação para a Série B e terá um caminho mais fácil que os pernambucanos porque repete o duelo contra o Brusque no sábado (27), às 19h30, em Santa Catarina.
No último domingo (21), os alviverdes venceram a equipe quadricolor por 1x0, no Brinco de Ouro, em Campinas. O clube catarinense é o único que ainda não somou pontos nesta fase do torneio e tem a chance ínfima de subir com 1,8%.
A depender do resultado da quarta rodada, o Bugre ainda pode comemorar o acesso contra o Náutico no dia 4 de outubro, também às 17h.
Antes dos resultados da terceira rodada da Série C, a probabilidade de acesso do Náutico chegava a 67,2%. Já a Ponte Preta seguia figurando como a favorita com 75,9%, enquanto o Guarani tinha 49,3% e o Brusque apenas 7,6%.
Confira as chances de acesso após a terceira rodada do quadrangular da Série C, segundo o site Chance de Gol:
Grupo B
Londrina - 56.3%
São Bernardo - 63.7%
Caxias - 53.7%
Floresta - 26.3%
Grupo C
Ponte Preta - 96.4%
Guarani - 75.0%
Náutico - 26.9%
Brusque - 1.8%