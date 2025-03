A- A+

Pela primeira vez, a campanha Recife sem Racismo chega aos estádios de futebol. A iniciativa da Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, estreia neste sábado (15) no clássico entre Santa Cruz e Sport, às 16h30, promovendo mobilização contra a discriminação no esporte.





Representantes da pasta e ativistas da causa antirracista vão realizar um encontro com os atletas dos dois times para debaterem o combate ao racismo, em seguida, será feita uma foto dos jogadores com a equipe segurando a faixa da campanha. A capivara Méry Cristina, personagem da Prefeitura do Recife, também vai marcar presença na ação.

“Inspirados pelo recente caso do atacante Luighi, do time Sub-20 do Palmeiras, vítima de ataques racistas durante partida da Libertadores da América, a iniciativa tem o objetivo de conscientizar jogadores, torcedores e a sociedade sobre a importância do combate ao racismo no futebol e nas relações sociais. De forma pioneira, estamos levando a campanha Recife sem Racismo para o estádio”, explicou o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho.

Para o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, combater o racismo nos estádios é prioridade. "A campanha Recife sem Racismo reforça uma mensagem fundamental: o futebol deve unir, não dividir. Vamos seguir trabalhando para que nossos torcedores e atletas se sintam seguros e respeitados”, disse.

A Campanha Recife sem Racismo enfrenta a discriminação e também divulga a plataforma de denúncias disponível no Conecta Recife ou pelo link https://semracismo.recife.pe.gov.br.

A plataforma é um canal seguro e acessível para que vítimas ou testemunhas de atos racistas possam registrar ocorrências, garantindo que os casos sejam devidamente apurados.

Veja também