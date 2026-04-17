Campeã de Wimbledon e investigada por doping, Vondrousova se afasta para cuidar da saúde mental

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Marketa Vondrousova resolveu quebrar o silêncio nesta sexta-feira, sobre a investigação de doping que vem enfrentando - não realizou o teste em 3 de dezembro, evitando receber um agente que foi em sua residência à noite - e admitiu que se afastará das quadras para cuidar da saúde mental. A checa tem somente 26 anos e admitiu que teve diagnosticado um quadro de "Reação de Estresse Agudo e Transtorno de Ansiedade Generalizada "



Sexta colocada do ranking após ganhar justamente em Wimbledon em 2023 - foi finalista em Roland Garros em 2019 e tem uma prata olímpica em Tóquio-2020 - a checa sempre foi apontada como uma tenista de consistência e candidata a ameaçar as melhores do planeta. Mas, vive um inferno astral justamente após a não realização de um exame antidoping em 3 de dezembro passado.



Por não ter entregue as amostras, ela pode ser condenada até a quatro anos de suspensão, mesmo seus advogados confiantes em uma absolvição. Resta saber como ela enfrentaria um possível retorno após revelar os problemas mentais que vem encarando em 2026.



"É muito difícil para mim falar sobre isso, mas quero ser transparente com vocês sobre minha saúde mental. O recente incidente de controle de doping aconteceu porque eu cheguei a um ponto de ruptura após meses de estresse físico e mental", escreveu a tenista em longo desabafo no Instagram.





"Por um longo tempo, tenho lidado com lesões, pressão constante e problemas contínuos de sono que me deixaram exausta e frágil. Isso me desgastou lentamente mais do que eu provavelmente percebia na época", seguiu. "Além disso, anos de mensagens de ódio e ameaças afetaram o quanto me sinto segura no meu próprio espaço. Quando alguém tocou minha campainha tarde da noite sem se identificar adequadamente ou seguir o protocolo (agente antidoping), eu reagi como uma pessoa que se sentiu assustada. Naquele momento, era sobre me sentir segura, não sobre evitar nada", destacou, garantindo que jamais fugiu de exames de controle do doping.



Vondrousova revelou que as cobranças e a pressão após o caso do suposto doping a deixaram doente e que vai precisar de um tempo longe das quadras para se tratar fisicamente e, principalmente, da parte mental.



"Especialistas confirmaram que eu sofri uma Reação de Estresse Agudo



(F43.0) e Transtorno de Ansiedade Generalizada (F41.1). Naquele momento, o medo nublou meu julgamento e eu simplesmente não consegui processar a situação racionalmente. Depois do que aconteceu com Petra (Kvitova), não levamos estranhos à nossa porta", destacou.



"Estou tentando lentamente encontrar meu caminho de volta, tanto dentro quanto fora da quadra. O tênis sempre foi meu mundo, mas agora também estou focando em me curar e passar por isso da melhor forma que posso. Ainda estou trabalhando para limpar meu nome, mas ao mesmo tempo preciso cuidar de mim mesma. Obrigada ao meu namorado, à minha família e a todos que estiveram ao meu lado, isso significa mais do que eu posso explicar. Por enquanto, estou tirando um tempo para respirar e me recuperar", finalizou.

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