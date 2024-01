A- A+

Tênis Campeã em Adelaide, Bia Haddad chega ao 7º título de duplas no WTA na carreira Vencedora do WTA 500 ao lado de Taylor Townsend, brasileira de 27 anos tem outros três troféus de simples

No início da madrugada desta sexta-feira (12), a tenista Beatriz Haddad Maia venceu seu primeiro título em 2024 e o sétimo troféu de duplas na carreira. Ao lado da americana Taylor Townsend, a brasileira conquistou o WTA 500 de Adelaide, na Austrália, vencendo a final contra as francesas Caroline Garcia e Kristina Mladenovic, por 2 sets a 0 (7/5 e 6/3).

Aos 27 anos, Bia agora acumula dez títulos na associação, pois tem outras três taças de simples. Após vencer em Adelaide, ela segue no país da Oceania para a disputa do Australian Open — onde também fará dupla com Townsend —, o primeiro grand slam da temporada, que ainda terá as Olimpíadas de Paris no meio do ano.

Em Adelaide, a final de Bia e Townsend durou 1 hora e 26 minutos e teve dois sets equilibrados. No último, a dupla aproveitou erros das adversárias e pôde comemorar o título. Com o resultado, a brasileira sobe para 23º no ranking de duplas, enquanto Townsend cai para 11º.

No simples do Australian Open, a brasileira é a cabeça de chave número 10 e vai estrear contra a tcheca Linda Fruhvirtova, de apenas 18 anos, 85º colocada no ranking.

Títulos de Bia Haddad em duplas:

WTA 500 de Adelaide (2024)

Elite Trophy (2023)

WTA 1000 de Madri (2023)

WTA 500 de Sydney (2022)

WTA 250 de Nottingham (2022)

WTA 125 de Paris (2022)

WTA 250 de Bogotá (2017 e 2015)

