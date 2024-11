Campeã olímpica de boxe abandona torneio após ter seu gênero questionado

A- A+

A boxeadora taiwanesa Lin Yu-Ting, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, se retirou de uma competição internacional no Reino Unido quando questionada pela organização sobre sua elegibilidade de gênero, anunciaram nesta quarta-feira (27) as autoridades esportivas de Taiwan.

Lin, que junto com a lutadora argelina Imane Khelif sofreu uma campanha de ódio durante os Jogos de Paris, estava prestes a participar a partir de quarta-feira das Finais da Copa do Mundo de Boxe na cidade inglesa de Sheffield.

Esta nova competição é organizada pela World Boxing, um organismo fundado em 2023 e que conta com 55 membros, incluindo Taiwan.

Era a primeira competição internacional de Lin desde Paris, mas ela teve que sair depois que a World Boxing questionou sua elegibilidade, como divulgado em um comunicado da Administração de Esportes de Taiwan.

"É uma mulher, atende a todos os critérios de elegibilidade e participou com sucesso do evento de boxe (em Paris), ganhando a medalha de ouro", diz o comunicado.

"Infelizmente, como a World Boxing acaba de ser criada (...) ainda não conta com as políticas regulatórias do COI, que asseguram a proteção dos direitos dos atletas", acrescenta referindo-se ao Comitê Olímpico Internacional.

"Além disso, o comitê médico da World Boxing ainda tem que estabelecer processos de confidencialidade robustos para proteger as informações médicas fornecidas por Taiwan a respeito de Lin Yu-ting", continua.

Veja também

Reviravolta NFL: astro algemado antes do jogo tem multas de trânsito retiradas