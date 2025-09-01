Seg, 01 de Setembro

Campeã olímpica de boxe vai ao TAS contra imposição de teste genético de gênero e veto a torneios

Argelina Imane Khelif, que ficou fora da Copa do Mundo de Eindhoven, foi citada nominalmente em lançamento de novo regulamento da World Boxing

Imane Khelif foi citada nominalmente assim que a World Boxing promulgou o que chamou de "nova política de sexo, idade e peso", que entrou em vigor no dia 1&ordm; de julhoImane Khelif foi citada nominalmente assim que a World Boxing promulgou o que chamou de "nova política de sexo, idade e peso", que entrou em vigor no dia 1º de julho - Foto: Mohd Rasfan/AFP

A argelina Imane Khelif, campeã olímpica de boxe nos Jogos de Paris-2024, foi aos tribunais para tentar reverter a imposição de teste de gênero ao qual vem sendo submetida pela World Boxing, a recém-criada federação mundial de boxe.

Em recurso impetrado no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), a atleta pede a revogação de proibição que a impediu de disputar dois grandes torneios da modalidades.

No fim de maio, Khelif foi citada nominalmente assim que a World Boxing promulgou o que chamou de "nova política de sexo, idade e peso", que entrou em vigor no dia 1º de julho e que, segundo a federação, foca em "garantir a segurança dos participantes e entregar um nível competitivo igual para homens e mulheres".

Uma das medidas nesta política é um teste genético de gênero.

No mesmo comunicado, a federação informou que Khelif estava vetada da Copa de Eindhoven (realizada em julho) e de outros eventos — incluindo Mundial da categoria, que acontece a partir do próximo dia 4, em Liverpool (Inglaterra) — até que passasse pelos testes.

A federação chegou a pedir desculpas, posteriormente, por expor o caso da atleta no comunicado.

Nesta segunda-feira, o TAS informou, por meio de nota, que a boxeadora impetrou recurso pedido a revisão da proibição imposta a ela.

"O recurso, apresentado em 5 de agosto de 2025, busca anular a decisão da World Boxing que determinou que Imane Khelif 'não poderia participar da Copa de Eindhoven e de qualquer evento da World Boxing até que se submetesse a testes genéticos de gênero'. O recurso também solicita que o TAS declare Imane Khelif elegível para participar do Campeonato Mundial de Boxe de 2025, de 4 a 14 de setembro, sem a realização do teste", diz o TAS.

O tribunal diz ainda, que ouvirá as partes envolvidas e negou, nesta segunda-feira, uma suspensão provisória das decisões da World Boxing.

Boxeadora foi vítima de ataques em Paris
Imane Khelif foi vítima de polêmica e ataques em Paris ao disputar o torneio sob recusa de outra associação, a Associação Internacional de Boxe (IBA), em autorizá-la a disputar o Mundial de 2023.

Segundo a entidade, que não apresentou os resultados dos testes de gênero, a argelina teria a combinação de cromossomos XY, masculina. A IBA havia sido desfiliada pelo Cômite Olímpico Internacional (COI) naquele mesmo 2023 por questões de governança.

O comitê, por sua vez, autorizou a participação de Khelif nos Jogos.

Os ataques e discurso de ódio cresceram na estreia da argelina, quando a italiana Angela Carini abandonou a luta aos 46 segundos com dores no rosto.

Mesmo sob ataques, Khelif avançou no torneio e garantiu o ouro na categoria meio-médio ao vencer a chinesa Yang Liu na final.

