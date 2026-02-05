A- A+

boxe Campeã olímpica e cercada de polêmicas, Imane Khelif reafirma identidade e revela terapia hormonal Pugilista argelina diz que condição é natural e que médicos devem decidir

A pugilista argelina Imane Khelif, campeã olímpica em Paris-2024 na categoria até 66kg, quebrou o silêncio em entrevista ao L’Équipe e abordou pela primeira vez a controvérsia internacional envolvendo sua identidade de gênero.



Alvo de acusações públicas de figuras como Donald Trump e Elon Musk, a atleta afirmou ter passado por terapia hormonal para competir, reafirmou ser mulher e disse aguardar uma decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI), prevista para março, que definirá seu retorno aos ringues.

Aos 26 anos, Khelif declarou que não é transexual e que sua condição é natural.

— São os médicos e os profissionais que devem decidir. Todos temos genéticas e níveis hormonais diferentes. Não sou transexual. Sou assim. Não fiz nada para mudar como a natureza me fez — afirmou, segundo o jornal francês L'Equipe. A boxeadora disse não temer novas avaliações médicas e mantém o objetivo de disputar os Jogos de Los Angeles-2028.

A atleta revelou ainda que, para competir, já realizou tratamentos para reduzir os níveis de testosterona, informação encaminhada às entidades esportivas.





— Para o torneio de qualificação em Dakar, reduzi esse nível a zero e ganhei a medalha de ouro — disse. Segundo Khelif, todo o histórico médico e exames hormonais foram enviados à World Boxing, federação que a suspendeu no ano passado.

Sobre as críticas de Trump, Khelif adotou um tom firme.

— Respeito Trump por ser presidente dos EUA, mas a verdade é a verdade e ele não pode mudá-la. É um problema político.

Em tom desafiador, completou: — Se estivesse à minha frente, diria: ‘Sou uma mulher árabe e muçulmana, pugilista, e trabalho para que o senhor me entregue uma medalha em Los Angeles’.

A controvérsia teve impacto direto em sua família. A mãe chegou a sugerir que ela abandonasse o boxe após ataques virtuais, hipótese que a atleta considerou.

— Mas quando olho para a medalha, tudo se dissipa. Foram muitos sacrifícios — disse. Khelif também relatou efeitos colaterais do tratamento hormonal.

