Campeã olímpica, Egonu é eleita a melhor jogadora de vôlei de 2024; Gabi fica em 2º

A Federação Internacional de Voleibol (Volleyball World) elegeu a oposta Paola Egonu, do Milano e da seleção italiana, como a melhor jogadora do mundo em 2024. A campeã olímpica superou, inclusive, a brasileira Gabi Guimarães, que ficou com a segunda colocação.

"A rainha do vôlei! Não foi nenhuma surpresa que a oposta tenha sido homenageada como MVP da Liga das Nações e de Paris-2024 - dois dos muitos títulos de MVP que ela ganhou em prestigiosas competições de times nacionais e clubes durante sua extraordinária carreira. Bravíssima, Paola", diz a postagem realizada pela Volleyball World nas redes sociais.Egonu teve um ano mágico ao conquistar a Liga das Nações e o inédito ouro olímpico com a seleção italiana. A temporada só não foi melhor, pois faltou um título com o Milano, sua equipe. Ela conquistou a prata da Liga dos Campeões, da Copa da Itália, da Courmayeur Cup e da Supercopa da Itália. Ela ainda ficou em terceiro lugar na Liga Italiana e no Mundial de Clubes.A lista de melhores jogadoras do ano ainda conta com mais quatro italianas: a líbero Monica De Gennaro ficou na sexta posição, à frente também da ponteira Myriam Sylla (6ª) e da levantadora Alessia Orro (9ª). Completam o Top-10: Gabi Guimarães, do Brasil, Kathryn Plummer, dos Estados Unidos, Mellisa Vargas, da Turquia, Joana Wolosz, da Polônia, Sarina Koga, do Japão, e Agnieszka Korneluk, da Polônia.Gabi Guimarães, inclusive, conquistou o Mundial de Clubes, com o Conegliano, da Itália, e o bronze olímpico com a seleção brasileira. "Miss Everything" brilha por onde passa! Uma jogadora completa, com técnica apurada, ágil e rápida - o epítome do vôlei moderno. Nas palavras do técnico Stefano Lavarini, 'a filha do Deus do vôlei'. Simplesmente Gabriela", publicou a Volleyball World.1 - Paola Egonu (ITA)2 - Gabriela Guimarães (BRA)3 - Kathryn Plummer (USA)4 - Melissa Vargas (TUR)5 - Joanna Wolosz (POL)6 - Monica De Gennaro (ITA)7 - Myriam Sylla (ITA)8 - Sarina Koga (JPN)9 - Alessia Orro (ITA)10 - Agnieszka Korneluk (POL)