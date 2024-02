Campeã olímpica Jaqueline visita Recife Vôlei e vai torcer pelo time no Geraldão

A- A+

As atletas do Recife Vôlei receberam uma visita especial, durante o treino realizado nesta quarta-feira (28) pela manhã, na quadra da Uninassau. A pernambucana campeão olímpica Jaqueline foi ao ginásio para incentivar a equipe recifense na luta pelo acesso para a Superliga A.

Amiga de algumas das atletas, como a levantadora Fabíola e a líbero Andressa, Jaqueline conversou com todo o elenco: “Estou torcendo muito por vocês. É muito bom ver um clube do meu estado trabalhando para chegar à Superliga A. Tenho acompanhado o trabalho de longe e hoje estou aqui para dizer que apoiarei sempre vocês”, afirmou.

Jaqueline já confirmou que estará na partida do Recife Vôlei contra o Ascade, na próxima sexta-feira (01), às 20h, no Geraldão. “Ela confirmou que estará conosco na sexta. A presença de Jaqueline aqui, visitando o projeto, é muito importante porque ela é o principal nome do vôlei feminino pernambucano na história. A visibilidade que ela dá ao Nordeste é incrível e por isso só temos a agradecer sua vinda neste momento tão importante para a gente na Superliga B”, comentou o técnico Adalberto Nóbrega.

Sobre a viagem ao Recife, onde está cumprindo agendas profissionais, Jaqueline disse que está aproveitando para matar a saudade da cidade. “Estava morrendo de saudade da minha terrinha. Vir ao Recife Vôlei e ver tanta gente boa, algumas atletas que joguei junto, é muito bom. Eu vou estar sempre torcendo pelo Nordeste, para que mais equipes da região apareçam e cresçam no cenário nacional. Nós temos muitos atletas que têm condições de evoluir e jogar em grandes clubes e na Seleção Brasileira”, comentou.

