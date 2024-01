Campeã olímpica na natação em águas abertas, Ana Marcela Cunha fecha patrocínio com Neoenergia

A- A+

Ana Marcela Cunha, ícone do esporte e primeira nadadora brasileira a conquistar a medalha de ouro olímpico em águas abertas - nos Jogos de Tóquio 2020-, fechou patrocínio com a Neoenergia. A atleta busca o bicampeonato nos Jogos Olímpicos Paris 2024 e, para realizar esse sonho, passa a receber apoio da empresa.

“A parceria com a Neoenergia reforça duas importantes conexões na minha trajetória. A primeira delas é com a Bahia, meu lugar de origem e onde a empresa está presente. Aqui, comecei minha carreira e nasceu minha paixão pela natação. O mar é fonte de energia e me inspira diariamente a vencer os desafios", começou a nadadora.

"A segunda é com a sustentabilidade, valor que compartilho com a empresa. Tenho certeza que essa nova parceria será fundamental para aprimorar meus treinos na reta final da classificação para as Olimpíadas”, continuou Ana Marcela Cunha.

A conquista mais recente de Ana Marcela foi no ano passado, com a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Considerada a maior nadadora de águas abertas de todos os tempos, ela também coleciona outras 14 medalhas em mundiais, sendo sete de ouro.

Além da sua atuação no esporte, a maratonista aquática também é representante do Conselho de Defesa do Mar da Federação Internacional de Natação (FINA) e Embaixadora de Sustentabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). O foco das iniciativas está na limpeza e despoluição dos mares e rios.

Com a chegada de Ana Marcela Cunha, a Neoenergia passa a ter quatro atletas. As demais são: a campeã brasileira de ciclismo de estrada e de contrarrelógio, Ana Vitória Magalhães, conhecida como Tota; a tetracampeã mundial de kitesurfe, Bruna Kajiya; e a bicampeã Sul-americana nos 3.000 metros com obstáculos no Sub-23, Mirelle Leite.

Veja também

Uniformes Bahia realiza votação para escolher uniforme da temporada; confira as camisas