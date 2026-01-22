A- A+

DANÇA NO GELO Campeã olímpica, patinadora francesa relata aborto vivido durante Mundial de dança no gelo Gabriella Papadakis, uma das maiores atletas da história do esporte, revelou em sua autobiografia o ocorrido: "Minha gravidez terminou no gelo"

A patinadora artística francesa Gabriella Papadakis, uma das maiores atletas da história da dança no gelo, revelou em sua autobiografia Pour ne pas disparaître (Para não desaparecer) um dos episódios mais difíceis de sua vida pessoal e esportiva: a interrupção de uma gravidez durante a disputa do Campeonato do Mundo da modalidade, em 2019.

À época, Papadakis vivia o auge da carreira e estava totalmente concentrada nos objetivos esportivos, entre eles a manutenção da liderança do ranking mundial e a preparação para os Jogos Olímpicos.

Segundo relata no livro, ao perceber sintomas físicos incomuns, decidiu realizar um teste de gravidez, que teve resultado positivo — notícia que, segundo ela, foi recebida com angústia.

"Quando vi o resultado, desabei no chão e comecei a chorar. Não sabia o que fazer" escreveu a atleta, hoje com 30 anos.

De acordo com o relato, a patinadora conversou com a treinadora e deixou claro que a maternidade não fazia parte de seus planos naquele momento. Após consultar o treinador e o médico, decidiu interromper a gravidez por meio de medicação. Mesmo diante da situação, optou por manter a rotina de treinos e competições.

Papadakis seguiu competindo ao lado de Guillaume Cizeron, seu parceiro de dança no gelo, com quem conquistou novamente o título mundial. No entanto, o momento mais marcante veio justamente no auge da vitória.

Na cerimônia de entrega das medalhas, a atleta relata ter sentido uma dor súbita no baixo ventre, episódio que marcou o fim da gravidez.

"A minha gravidez terminou no gelo, diante dos olhos do mundo inteiro. Tudo foi transmitido ao vivo e ninguém sabia de nada", escreveu.

