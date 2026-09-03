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Tragédia Campeã olímpica Tara Davis-Woodhal sofre concussão grave após colisão frontal de carro Americana de 27 anos afirmou que está sendo acompanhada por médicos e que ainda avalia condições para voltar a competir

Campeã olímpica e mundial do salto em distância, Tara Davis-Woodhall sofreu uma "concussão grave" após se envolver em uma colisão frontal de carro. A americana de 27 anos interrompeu os treinamentos e afirmou que ainda não sabe se terá condições de disputar o Ultimate Championship, nova competição da World Athletics marcada para os dias 11 a 13 de setembro, em Budapeste, na Hungria.

Davis-Woodhall revelou o acidente nesta quarta-feira, mas não informou quando ele aconteceu. Segundo a atleta, seu veículo e outro carro trafegavam a aproximadamente 30 km/h quando bateram de frente.

"Não tenho muita certeza de como estou mentalmente agora. Estou levando um dia de cada vez. Não treinei nada por causa disso", afirmou a americana.

A lesão ocorre justamente na reta final de preparação para o Ultimate Championship, competição que reunirá alguns dos principais atletas do mundo. Davis-Woodhall afirmou que trabalha com médicos e integrantes de sua equipe para se recuperar, mas admitiu que sua participação está ameaçada.

"Neste momento, estou trabalhando com minha equipe e os médicos para me recuperar totalmente, mas não tenho certeza se estarei pronta para o Ultimate Championship na próxima semana. Isso acontece no pior momento possível, justamente quando estou no auge da minha preparação. Estou mais rápida do que nunca. Estou mais forte do que nunca, então essa decisão é muito difícil para mim", disse.

Além do salto em distância, Davis-Woodhall também compete nos 100 metros com barreiras. A americana conquistou o ouro olímpico no salto em distância e posteriormente acrescentou o título mundial da prova ao currículo.

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