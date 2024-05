Campeão antecipado, Real Madrid 'cumpre protocolo' e goleia o rebaixado Granada no Espanhol

A- A+

Campeão antecipado do Campeonato Espanhol, o Real Madrid voltou aos gramados neste sábado (11) após garantir vaga na final da Liga dos Campeões. E pelo torneio nacional, o time merengue "cumpriu o protocolo", fez valer o seu favoritismo e goleou o já rebaixado Granada por 4 a 0 no Estádio Nuevo Los Cármenes, na região da Andaluzia.

O Real Madrid poupou titulares como Vinícius Júnior, Rodrygo e Bellingham. O jogo contra o Granada marcou o retorno do goleiro belga Thibaut Courtois ao time titular, após nove meses de recuperação de duas lesões seguidas no joelho.

Tanto o Real Madrid quanto o Granada começaram o jogo sem muita pressa. Mesmo rebaixado, o Granada contava com o estádio lotado e passou a se fazer mais presente se organizado no gramado.

O Real, com uma equipe repleta de reservas - como Güler, Fran García, Joselu e Modric -, fazia um jogo protocolar, com muitas trocas de passes laterais. Mesmo assim, conseguiu encontrar uma forma de passar pela marcação do rival.

O primeiro gol do jogo saiu aos 36 minutos. Brahim Díaz recebeu na área pela direita, cruzou rasteiro, e o lateral Fran García completou de primeira para abrir o placar. Sem muito esforço, os visitantes ampliaram para 2 a 0 aos 47 minutos. O meia turco Güler avançou até a entrada da área, tocou para Fran Garcia na esquerda e recebeu de volta. O chute de primeira surpreendeu o goleiro adversário que não evitou o segundo gol.

No segundo tempo, o Granada tentou adotar a mesma estratégia do primeiro tempo, deixando espaços para o Madrid. Aos 3 minutos, Brahim Díaz arrancou do meio de campo até a entrada da área, finalizou no canto direito e aumentando a vantagem: 3 a 0.

O Granada puxou o freio de mão e tentou fechar o meio de campo para evitar mais ataques, mas foi inútil. O Real se impôs e passou a habitar o campo do anfitrião. Até que, aos 13 minutos, Modric passou dentro da área para Brahim marcar mais um e estabelecer a goleada de 4 a 0.

Com o resultado, o Real chegou aos 90 pontos no campeonato - o recorde é do próprio Madrid da temporada de 2011/2012, que chegou a 100. O Granada segue na 19º posição, com 21 pontos.

O próximo jogo do time do técnico Carlo Ancelotti será em casa, no Estádio Santiago Bernabéu, nesta terça-feira às 16h30. Já o rebaixado Granada encara o Rayo Vallecano em Madri no Estádio de Vallecas na próxima quarta-feira, às 14h30.

OUTROS JOGOS

Em outro jogo da rodada deste sábado, o Villareal recebeu o Sevilla no estádio El Madrigal e venceu por 3 a 2. Os gols do anfitrião foram marcados por Alexander Sorloth, aos 30 minutos do primeiro tempo, e Mosquera, aos 39 do segundo tempo. Sorloth fez o derradeiro gol da vitória aos 52 minutos, nos acréscimos do jogo. Já para o Sevilla o marroquino En-Nesyri anotou de pênalti aos 26 e aos 44 minutos do primeiro tempo.

O resultado deixa o Villareal com 48 pontos, na 8ª colocação. Nesta terça-feira, a equipe visita o Girona no Estádio Montilivi Já o Sevilla fica na 12ª posição do Campeonato Espanhol, com 41 pontos. O time recebe o Cádiz nesta quarta-feira, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

O Mallorca jogou contra o Las Palmas no Estádio Son Moix e venceu por 1 a 0 a equipe da comunidade autônoma das Canárias triunfou graças a um gol do zagueiro uruguaio Giovanni González. O Mallorca subiu para a 15ª posição, com 35 pontos - dois abaixo do Las Palmas, que está na 14ª colocação, com 37 pontos.

Na próxima rodada, o Mallorca vai até Osasuna nesta terça às 14h30 para jogar com o time local no Estádio Reyno de Navarra. O Las Palmas encara o Bétis em casa no Estádio Gran Canaria na próxima quinta-feira às 14h30.



