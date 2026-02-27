Campeão com o Barça, Jérémy Mathieu trabalha em loja esportiva após depressão durante aposentadoria
Francês diz que tentou permanecer no futebol, mas buscou 'vida social' fora dos gramados
O ex-zagueiro Jérémy Mathieu, que defendeu o Sporting entre 2017 e 2020 e conquistou o triplete pelo FC Barcelona, falou recentemente sobre a decisão de trabalhar como funcionário da Intersport, rede de lojas de artigos esportivos, em Aiz-en-Provence, no sul da França.
O francês, que pendurou as chuteiras após passagem pelo clube português, afirmou que tentou seguir no futebol depois do encerramento da carreira, mas não encontrou espaço.
— Tentei permanecer no futebol, como todos — declarou.
Sem oportunidades no meio esportivo, optou por ingressar na Intersport com um objetivo específico:
— Era para ter uma vida social apenas.
Mathieu também revelou que enfrentou um período de depressão após o fim da carreira como jogador profissional. O ex-defensor não detalhou o momento, mas admitiu que a transição foi difícil.
Durante três temporadas no Sporting, somou 106 partidas com a camisa do clube. Antes, viveu o auge no Barcelona, onde integrou o elenco campeão da Liga dos Campeões, do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei na temporada 2014/15.
O ex-internacional francês evitou aprofundar os motivos da mudança de rumo profissional, mas indicou que enfrenta um processo judicial na França.
— Não posso falar sobre isso, porque algo está a acontecer e causa-me muitos problemas. Só posso dizer que estou a ser julgado — afirmou.
Sem entrar em detalhes sobre o caso, Mathieu deixou claro que o trabalho na loja não é definitivo.
— Não vou fazer isto para sempre. Era para ter vida social apenas.