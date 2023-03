A- A+

ARGENTINA CAMPEÃ Campeão da Copa do Mundo com a Argentina, Otamendi tatua Messi com a taça; veja vídeo Jogador também fez desenhos da data da conquista e da medalha ganha no torneio

Com o corpo quase “fechado” de tatuagens, o zagueiro Otamendi utilizou um dos poucos espaços restantes e fez uma homenagem ao companheiro de seleção Lionel Messi.



Atualmente no Benfica, de Portugal, o jogador marcou na pele duas imagens do parceiro de seleção durante as comemorações da conquista da Copa do Mundo, no final do ano passado, no Catar.

Além da homenagem ao compatriota e parceiro de seleção, Otamendi também tatuou a data da final, “18/12/2022”, e as frase “Cómo van a convencerme que la magia no existe” (Como vão me convencer que a magia não existe) e “Gloria eterna” (Glória eterna). A medalha recebida no torneio também foi tatuada.





Otamendi foi titular em todas as partidas da Argentina na Copa do Mundo do Catar. Na competição, o zagueiro nem sequer chegou a ser substituído.





Mesmo com as boas atuações, o defensor não foi eleito para a seleção do torneio. Os dois zagueiros escolhidos foram o francês Dayot Upamecano e o croata Josko Gvardiol.

