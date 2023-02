A- A+

agressão Campeão da NBA, Bryn Forbes é preso acusado de agredir a namorada Armador, que esteve no elenco do Milwaukee Bucks que conquistou a liga em 2021, foi detido na madrugada desta quarta-feira

O armador Bryn Forbes, que atua desde 2016 na NBA, foi preso na madrugada de quarta-feira (16) acusado de agredir a namorada repetidamente. O jogador de 29 anos foi encontrado por policias em San Antonio, no Texas, em meio a uma briga com a mulher, que o acusou de machucá-la.

O jogador foi detido por volta das 5h. As agressões seriam resultado de uma discussão verbal que evoluiu para física. Até a última quarta-feira, Forbes seguia preso, sob fiança de US$ 2,5 mil (R$ 13 mil). A polícia local segue investigando o caso.

Forbes está sem time no momento. O armador esteve no elenco do Milwaukee Bucks que conquistou a NBA em 2021. Desde então, passou por San Antonio Spurs, Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves, que o dispensou na quinta-feira passada.

